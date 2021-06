Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","shortLead":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","id":"20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d222e47-1b3e-4393-94aa-569cae58dd9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","timestamp":"2021. június. 08. 12:15","title":"Többen bennrekedtek egy égő autóban Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teljes keretet és stábot letesztelték azután, hogy kiderült: a spanyolok egyik játékosa megfertőződött.","shortLead":"A teljes keretet és stábot letesztelték azután, hogy kiderült: a spanyolok egyik játékosa megfertőződött.","id":"20210607_foci_eb_portugal_valogatott_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63eafdee-3271-41bb-8c3d-0fb0a13134b2","keywords":null,"link":"/sport/20210607_foci_eb_portugal_valogatott_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. június. 07. 22:22","title":"Elkészült Ronaldóék koronavírustesztje, költözhetnek Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő arról is beszélt egy interjúban, mára már teljesen természetes számára megtenni egy csomó óvintézkedést, mielőtt egyáltalán kilép az utcára.","shortLead":"A színésznő arról is beszélt egy interjúban, mára már teljesen természetes számára megtenni egy csomó óvintézkedést...","id":"20210608_Keira_Knightley_Szo_szerint_minden_not_zaklattak_mar_akit_ismerek_engem_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffbc73f-c572-4ca5-ae34-a26b1f2b104d","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Keira_Knightley_Szo_szerint_minden_not_zaklattak_mar_akit_ismerek_engem_is","timestamp":"2021. június. 08. 09:42","title":"Keira Knightley: Szó szerint minden nőt zaklattak már, akit ismerek, engem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakemberek még 2007-ben találták meg Cooper több csontját is, de egészen mostanáig tartott azok előkészítése és megtisztítása.","shortLead":"A szakemberek még 2007-ben találták meg Cooper több csontját is, de egészen mostanáig tartott azok előkészítése és...","id":"20210608_ausztralia_dinoszaurusz_australotitan_cooperensis_titanoszaurusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca792eb-8931-4bc7-8f1a-5cbe791bf10d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_ausztralia_dinoszaurusz_australotitan_cooperensis_titanoszaurusz","timestamp":"2021. június. 08. 11:33","title":"Újabb dinoszauruszfajt azonosítottak Ausztráliában, 67 tonnás lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését.","shortLead":"Ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését.","id":"20210608_influenza_influenzavirus_virustorzs_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d00f9-3a3e-4237-924b-1c76f408c2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_influenza_influenzavirus_virustorzs_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2021. június. 08. 17:08","title":"Az influenzavírusok két törzsét is kipusztíthatta a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfcddf5-f0db-4105-b9fb-7a9f3d67bfc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc magas rangú kanadai tisztségviselőre vonatkozik a beutazási tilalom, közöttük kettő miniszter van. Moszkva lépése válasz az Alekszej Navalnij bebörtönzése miatti szankciókra.","shortLead":"Kilenc magas rangú kanadai tisztségviselőre vonatkozik a beutazási tilalom, közöttük kettő miniszter van. Moszkva...","id":"20210607_kanada_kitiltott_miniszterek_oroszorszag_navalnij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfcddf5-f0db-4105-b9fb-7a9f3d67bfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8a3eb-8bcf-41a4-8f12-90730c034e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_kanada_kitiltott_miniszterek_oroszorszag_navalnij","timestamp":"2021. június. 07. 21:24","title":"Kanadai minisztereket tiltottak ki Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH azt vizsgálja, hogy a cég jogsértő módon befolyásolja-e a dalszövegeket publikáló piaci szereplők közötti versenyt. ","shortLead":"A GVH azt vizsgálja, hogy a cég jogsértő módon befolyásolja-e a dalszövegeket publikáló piaci szereplők közötti...","id":"20210608_Gazdasagi_Versenyhivatal_eljaras_Google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e08898-ce7a-4471-9f56-566df5ecb0aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Gazdasagi_Versenyhivatal_eljaras_Google","timestamp":"2021. június. 08. 10:58","title":"A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71ead80-61dc-4bfa-9c4d-3763ce8bb996","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapest környéki utakon ismerkedtünk meg röviden a dél-koreai gyártó két új szabadidő-autójával.","shortLead":"Budapest környéki utakon ismerkedtünk meg röviden a dél-koreai gyártó két új szabadidő-autójával.","id":"20210609_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_hyundai_tucson_es_az_uj_bayon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c71ead80-61dc-4bfa-9c4d-3763ce8bb996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9dc893-55af-46ba-8e62-58a919d3ceea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_hyundai_tucson_es_az_uj_bayon","timestamp":"2021. június. 09. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Hyundai Tucson és az új Bayon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]