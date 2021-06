Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Cambridge-i Egyetem szakemberei összeházasították a merevelemezeket a grafénnal, a végeredmény pedig egy, a jelenleginél strapabíróbb és nagyobb kapacitással rendelkező merevlemez lett.","shortLead":"A brit Cambridge-i Egyetem szakemberei összeházasították a merevelemezeket a grafénnal, a végeredmény pedig egy...","id":"20210608_hdd_merevlemez_tarolokapacitas_grafen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d91c38-b76b-421c-99db-7ce01a5b4c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_hdd_merevlemez_tarolokapacitas_grafen","timestamp":"2021. június. 08. 08:33","title":"Bedobtak egy trükköt a brit mérnökök, 10x több adat férhet el a merevlemezeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt azzal, hogy a kínai egyetem letelepedése ennyire népszerűtlen lesz a magyarok, és különösen a budapestiek között.","shortLead":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt...","id":"20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f46559-7abd-40af-9679-3676db96581b","keywords":null,"link":"/360/20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","timestamp":"2021. június. 09. 16:00","title":"A világsajtó is felfigyelt Orbán Viktor megtorpanására a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, a gazdasági bizonytalanság, a globalizáció, az iszlám terrorizmustól való félelem és a menekültválság együttes hatására Nyugat-Európa sok országában megnőtt a szélsőséges pártok támogatottsága. Ebben a helyzetben egyesek könnyen radikalizálódnak.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, a gazdasági bizonytalanság, a globalizáció, az iszlám...","id":"20210608_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1ef5a-810a-484e-8a3f-b82fb8cc64b5","keywords":null,"link":"/360/20210608_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. június. 08. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belga Rambo esete a virológussal és a szélsőjobbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH azt vizsgálja, hogy a cég jogsértő módon befolyásolja-e a dalszövegeket publikáló piaci szereplők közötti versenyt. ","shortLead":"A GVH azt vizsgálja, hogy a cég jogsértő módon befolyásolja-e a dalszövegeket publikáló piaci szereplők közötti...","id":"20210608_Gazdasagi_Versenyhivatal_eljaras_Google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e08898-ce7a-4471-9f56-566df5ecb0aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Gazdasagi_Versenyhivatal_eljaras_Google","timestamp":"2021. június. 08. 10:58","title":"A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8683af-114b-4130-b799-cc3a8c2c9469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szakértő szerint a Covid–19 az oltások ellenére is velünk marad, így nagyon fontos az ellene végzett gyógyszerfejlesztés. Ez a kutatás ugyanakkor rendkívül sok időt vesz igénybe, ha nem célzottan keresik a kórokozó Achilles-sarka ellen valószínűleg működő hatóanyagokat. Keserű György Miklós a Természettudományi Kutatóközpont általa vezetett Gyógyszerkémiai Csoportjának egy merőben új módszeréről beszélt az mta.hu-nak, mely alkalmas a gyógyszercélpontokon található hotspotok (a molekulák legjobb kötőhelyei) felkutatására. Ez a SpotXplorer nevű eljárás a Covid–19 mellett rengeteg más betegség ellen is bevethető lesz.","shortLead":"A legtöbb szakértő szerint a Covid–19 az oltások ellenére is velünk marad, így nagyon fontos az ellene végzett...","id":"20210609_koronavirus_gyogyszer_feherje_hotspot_wifi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c8683af-114b-4130-b799-cc3a8c2c9469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4e691a-e498-49bd-b754-158316271c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_koronavirus_gyogyszer_feherje_hotspot_wifi","timestamp":"2021. június. 09. 13:52","title":"A magyar gyógyszerkutatók úgy találnak fogást a koronavírus fehérjéin, ahogy a telefon keresi a wifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megelőző hónaphoz képest lényegében stagnált a magyarországi szálláshelyek forgalma áprilisban. A helyzet sokkal jobb volt, mint egy évvel korábban, a járvány kitörésekor, de sokkal rosszabb, mint a járvány előtt.","shortLead":"A megelőző hónaphoz képest lényegében stagnált a magyarországi szálláshelyek forgalma áprilisban. A helyzet sokkal jobb...","id":"20210608_A_hazai_turizmus_padlon_maradt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e884db-fe27-429b-8e26-24fb1b0a1150","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_A_hazai_turizmus_padlon_maradt","timestamp":"2021. június. 08. 09:31","title":"A hazai turizmus padlón maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"David Davist nem lepte meg a klub döntése: tudta, hogy Veszprémben a BL-győzelem az edzői siker legfontosabb fokmérője. ","shortLead":"David Davist nem lepte meg a klub döntése: tudta, hogy Veszprémben a BL-győzelem az edzői siker legfontosabb fokmérője. ","id":"20210607_david_davis_telekom_veszprem_edzo_menesztes_kezilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b723669b-24ea-4426-bb8e-1fe81f617820","keywords":null,"link":"/sport/20210607_david_davis_telekom_veszprem_edzo_menesztes_kezilabda","timestamp":"2021. június. 07. 19:58","title":"Az edző kirúgása után újabb változásokat ígérnek Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok földművesek.","shortLead":"Az áldozatok földművesek.","id":"20210608_india_villam_villamcsapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5cbaf-9089-440e-82f3-7cb0b0437937","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_india_villam_villamcsapas","timestamp":"2021. június. 08. 21:56","title":"Villámok csaptak le Indiában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]