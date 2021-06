Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20adcb63-4cb6-451f-a9d6-74f6bf77decc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 15 megjelenése a Move to iOS nevű appnak is kedvez, ugyanis több funkcióval is gazdagodik.","shortLead":"Az iOS 15 megjelenése a Move to iOS nevű appnak is kedvez, ugyanis több funkcióval is gazdagodik.","id":"20210609_apple_ios_android_valtas_move_to_ios_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20adcb63-4cb6-451f-a9d6-74f6bf77decc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f32501-a455-419b-8bea-f62775cae4a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_ios_android_valtas_move_to_ios_alkalmazas","timestamp":"2021. június. 09. 10:38","title":"A jövőben még egyszerűbben lehet majd Androidról iOS-re váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek az irányítására – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek...","id":"20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65762df9-2f00-4cd1-81d2-52c9e68e82dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","timestamp":"2021. június. 09. 17:46","title":"Ha győz az ellenzék 2022-ben, Hiller Istvánra bízhatják a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz a minimálbér-emelés, a választás előtti személyi jövedelemadó-visszatérítés és újra előjönnek az olyan örökzöld témák mint a migráció és a Brüsszel elleni harc.","shortLead":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz...","id":"20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf0523-140b-443d-92dc-389b4d43b13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","timestamp":"2021. június. 10. 11:38","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul, téma lesz a migráció és az szja-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is felfüggesztette, most pedig utóda tett pontot az ügy végére.","shortLead":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is...","id":"20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219ce038-c95c-4f9f-a540-c198c1773caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","timestamp":"2021. június. 09. 16:51","title":"Visszavonja Trump rendeletét Biden: mégsem tiltják ki a TikTokot az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f7db6-1ec3-4b78-b685-e131fce8f863","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt.","shortLead":"A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt.","id":"20210609_Elhunyt_Richard_Ernst_az_MRI_atyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f7db6-1ec3-4b78-b685-e131fce8f863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ab0515-5785-43a1-9798-53b63a72d930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_Elhunyt_Richard_Ernst_az_MRI_atyja","timestamp":"2021. június. 09. 13:25","title":"Elhunyt Richard Ernst, az MRI atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16530f95-3ca9-4239-bfcd-6a2a304810cd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormánypárt folyamatosan az új uniós dokumentum ellen kampányolt, mert az nem biztosít automatikus mentességet a keleti vakcinával oltottak számára. A szavazáson azonban nem ők, hanem a Momentum foglalt állást a javaslattal szemben.","shortLead":"A magyar kormánypárt folyamatosan az új uniós dokumentum ellen kampányolt, mert az nem biztosít automatikus mentességet...","id":"20210609_A_Fidesz_megszavazta_a_szerintuk_diszkriminativ_unios_vakcinaigazolast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16530f95-3ca9-4239-bfcd-6a2a304810cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ba59-fadf-48d3-a980-e4ec758acc67","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_Fidesz_megszavazta_a_szerintuk_diszkriminativ_unios_vakcinaigazolast","timestamp":"2021. június. 09. 10:22","title":"A Fidesz is megszavazta a szerintük diszkriminatív uniós vakcinaigazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol csapatok pénzbüntetést fizetnek.","shortLead":"Az angol csapatok pénzbüntetést fizetnek.","id":"20210609_szuperliga_felfuggesztes_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0bd1cc-c612-4cb0-9a10-3297423b9490","keywords":null,"link":"/sport/20210609_szuperliga_felfuggesztes_uefa","timestamp":"2021. június. 09. 21:01","title":"Az UEFA felfüggeszti az eljárást a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan hangsúlybeli különbségekkel – ugyanazt mondták a képviselő a szélsőjobbtól a szélsőbalig, Portugáliától Litvániáig, a Jobbiktól a Fideszig. A 28 felszólaló abban azért nem volt egységes, hogy Moszkvát mennyire kell támadni, miközben Minszkről van szó.","shortLead":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan...","id":"20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d40f75-8faa-4103-ad30-216804c8cf68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","timestamp":"2021. június. 09. 08:37","title":"A belarusz diktatúra egyesítette az Európai Parlamentet, a Fidesz is beállt a sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]