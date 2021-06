Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b42d1d7f-3a6e-416e-a15a-454d34927fa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki gyakran ment el érdekes oldalakat az internetről, nagy hasznát veheti az alábbi ingyenes könyvjelzőkezelő szolgáltatásnak.","shortLead":"Aki gyakran ment el érdekes oldalakat az internetről, nagy hasznát veheti az alábbi ingyenes könyvjelzőkezelő...","id":"20210611_konnyen_hasznalhato_konyvjelzokezelo_klobie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42d1d7f-3a6e-416e-a15a-454d34927fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe623a1-8dea-4c8c-8e61-6a6b49deb330","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_konnyen_hasznalhato_konyvjelzokezelo_klobie","timestamp":"2021. június. 11. 09:03","title":"Tipp: Itt áttekinthetően rendszerezheti netes keresése eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andre Nogueira, a brazil JBS vállalat vezetője szerint nem tudják megígérni, hogy nem fordul elő ismét hasonló eset.","shortLead":"Andre Nogueira, a brazil JBS vállalat vezetője szerint nem tudják megígérni, hogy nem fordul elő ismét hasonló eset.","id":"20210610_jbs_kibertamadas_zsarolovirus_valtsagdij_orosz_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e2f60a-eb0a-4c17-983c-2e8b21cc9712","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_jbs_kibertamadas_zsarolovirus_valtsagdij_orosz_hackerek","timestamp":"2021. június. 10. 14:10","title":"Hárommilliárd forintnyi váltságdíjat kaptak az orosz hackerek a világ legnagyobb húsfeldolgozójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később a focimeccsek biztosításának megkerülhetetlen figurája lett, napjainkra pedig nemcsak az ultrák, de a zsiványok körében is tekintélye van, mert sok ütőképes embert képes mozgósítani. A “problémamegoldó” Tóth Csabáról úgy hírlett, jó fideszes kapcsolatai vannak, így egyfajta védelmet élvez. Ám a sérthetetlenség mítosza egy pillanat alatt semmivé vált, amikor többedmagával együtt hétfőn a NAV kommandósai őrizetbe vették. A gyanú: bűnszervezetben elkövetett, 870 milliós költségvetési csalás. A biztonsági piacon ez már a sokadik jelzés fentről: senki sem érinthetetlen.","shortLead":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később...","id":"20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f96316-f8a9-4923-98a7-67050e5a38fa","keywords":null,"link":"/360/20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","timestamp":"2021. június. 11. 06:30","title":"\"Mindenkit meglepett, amikor bevitték\" – Tóth Csaba felemelkedése és zuhanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújította a nyaralóba, utazáshoz ajánlott mobilinternetes tarifáját a Telenor. A Hipernet Home+ Holiday csomag havi költsége a használatnak megfelelően változik, és csak azokon a napokon kell fizetni, amikor ténylegesen netezünk.","shortLead":"Megújította a nyaralóba, utazáshoz ajánlott mobilinternetes tarifáját a Telenor. A Hipernet Home+ Holiday csomag havi...","id":"20210611_telenor_hipernet_home_holiday_tarifacsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee39590-1c99-41f2-b654-b7c2951fa282","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_telenor_hipernet_home_holiday_tarifacsomag","timestamp":"2021. június. 11. 12:03","title":"Új díjcsomag a Telenornál: csak azon a napon kell fizetni a netért, amikor használjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Maradhat a BDPST ROCK Rádió az eddigi nevénél annak ellenére is, hogy Orbán Viktor vejének hasonló néven fut az egyik cége.","shortLead":"Maradhat a BDPST ROCK Rádió az eddigi nevénél annak ellenére is, hogy Orbán Viktor vejének hasonló néven fut az egyik...","id":"20210610_tiborcz_bdpst_radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2e4e6d-3d94-4841-b5de-7fb8f141fd58","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_tiborcz_bdpst_radio","timestamp":"2021. június. 10. 18:05","title":"Névhasználati pert bukott Tiborcz István cége egy online rádió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","shortLead":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","id":"20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffdb5a2-16ce-4a07-9bb4-065b7ec6e3f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","timestamp":"2021. június. 11. 11:16","title":"Több száz dízelgenerátor látja el árammal a Tesla berlini gyárépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni az adatcsomagot. A cég szerint a felhasználói adatok nem jutottak ki.","shortLead":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni...","id":"20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08919b47-0cc7-4ca6-8dfa-6203685a0231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","timestamp":"2021. június. 11. 08:33","title":"Hackerek törték fel az Electronic Arts rendszerét, már árulják a FIFA 2021 forráskódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről a helyi országos tiszti főorvos adott ki rendeletet. ","shortLead":"Erről a helyi országos tiszti főorvos adott ki rendeletet. ","id":"20210612_Kazahsztan_magyar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040a2a0c-3175-48cc-a504-c50c734efd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Kazahsztan_magyar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 12. 12:07","title":"Kazahsztánban is nyaralhatunk a magyar védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]