[{"available":true,"c_guid":"0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül: a vizsgált időszakban egyetlen év alatt a légszennyezés világszerte körülbelül kétmillió demenciás esetet okozott és mintegy hatszázezer halálesethez vezetett.","shortLead":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül...","id":"20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dbae91-f0bd-41fb-8fa4-32015768dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","timestamp":"2021. június. 12. 10:03","title":"Most már biztos: összefüggés van a légszennyezés és az elbutulás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9858126d-50ed-467a-89ff-79c1d2146ee7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel ezelőtt a Microsoft felvillantott egy különleges technológiát, amellyel valós tárgyak 3D-s számítógépes objektumait lehet létrehozni. Azonban a megvalósításra addig kellett várni, ameddig végül az Apple készítette el.","shortLead":"Évekkel ezelőtt a Microsoft felvillantott egy különleges technológiát, amellyel valós tárgyak 3D-s számítógépes...","id":"20210613_3d_capture_object_tehnologia_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9858126d-50ed-467a-89ff-79c1d2146ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a24d6c-c5f5-46aa-8610-7f7343139cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_3d_capture_object_tehnologia_apple","timestamp":"2021. június. 13. 16:03","title":"A Microsoft megígérte, az Apple pedig kifejlesztette az új technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás formájában az olaszok.","shortLead":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás...","id":"20210612_karomkodas_olaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36c0b50-ad54-4039-b0a2-976690533824","keywords":null,"link":"/elet/20210612_karomkodas_olaszok","timestamp":"2021. június. 12. 14:31","title":"Az olasz góllövők egy színésznagyságot idézve szentségeltek a kamerának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított rajtrács szabályának értelmében annak a futamnak az első nyolc helyezettje fordított sorrendben áll fel a starthoz a következő viadalon.","shortLead":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított...","id":"20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b103e27-147d-4433-ad26-3daaee45f45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","timestamp":"2021. június. 13. 16:31","title":"Kamion-Eb: Kiss Norbert győzött a hétvége utolsó futamán is a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac8264-7029-4740-ac63-38f8a2cb72d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp néhány történetet a konyhából.



","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210613_Foci_helyett_Egy_jo_rantott_hus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ac8264-7029-4740-ac63-38f8a2cb72d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0df363f-1ae7-4cb5-bc16-45f20fb3a1de","keywords":null,"link":"/elet/20210613_Foci_helyett_Egy_jo_rantott_hus","timestamp":"2021. június. 13. 09:30","title":"Foci helyett: Egy jó rántott hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni, mondta a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. ","shortLead":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni...","id":"20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c137a-f098-41ef-bd40-89c3f9c39e1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","timestamp":"2021. június. 12. 08:25","title":"Lovász László: Jobb lenne, ha a magyar egyetemekre fordítanák a Fudanra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket, így helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A perben tanúként érintett volt Márki-Zayné Vincze Felícia, Márki-Zay Péter jelenlegi hódmezővásárhelyi polgármester felesége is. ","shortLead":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla...","id":"20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2d2d5-7809-4fb7-96f9-b09557ac2fbe","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","timestamp":"2021. június. 12. 16:54","title":"Jogerősen elítélték az oltás- és gyógyszerellenes szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9","c_author":"BBC","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Királyság 100 millió oltással járul hozzá a szegényebb országok ellátásához. A G7-csúcstalákozón szó volt még a klímaváltozás elleni küzdelemről is. ","shortLead":"Csak az Egyesült Királyság 100 millió oltással járul hozzá a szegényebb országok ellátásához. A G7-csúcstalákozón szó...","id":"20210613_Egymilliard_oltast_juttatnak_szegeny_orszagoknak_a_G7ek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7fd2f5-5ec8-43f3-8139-0f0f1d67d580","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Egymilliard_oltast_juttatnak_szegeny_orszagoknak_a_G7ek","timestamp":"2021. június. 13. 15:43","title":"Egymilliárd oltást juttatnak szegény országoknak a G7-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]