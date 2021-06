Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","shortLead":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","id":"20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eb1bb1-2741-4156-9ff1-a176d0824c9d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","timestamp":"2021. június. 14. 09:42","title":"38 felesége, 89 gyereke és 36 unokája volt a férfinak, aki a világ legnagyobb családosaként halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","shortLead":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","id":"20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba70413-63dd-498d-88f3-24d3b568a913","keywords":null,"link":"/sport/20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. június. 13. 21:38","title":"Világbajnok Marosi Ádám és a férfi öttusa csapat is Kairóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","shortLead":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","id":"20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fe124c-5247-47cc-aa63-fd06d2bf16df","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","timestamp":"2021. június. 12. 18:43","title":"Orbán fotót közölt épp megkeresztelt unokájáról, Bertalanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49475e5e-45ef-41a5-910a-2459eea16021","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A jó újságírás is csak ott él meg, ahol vevőkre talál. 