[{"available":true,"c_guid":"87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","shortLead":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","id":"20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc51cb-deb1-449f-9197-f940e5406ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","timestamp":"2021. június. 13. 11:49","title":"Hollandia az ukránok ellen állíthatja helyre megtépázott tekintélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön az a fajta időjárás, amikor már érdemes nézni a tavaink hőmérsékletét is.","shortLead":"Jön az a fajta időjárás, amikor már érdemes nézni a tavaink hőmérsékletét is.","id":"20210614_kanikula_junius_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f022f764-68f7-4ce5-a2ab-4614e7855cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_kanikula_junius_elorejelzes","timestamp":"2021. június. 14. 07:21","title":"Ma van utoljára enyhe nyár, hétvégére 36 fok is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","shortLead":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","id":"20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e402e3d-e9b4-4254-99df-a27d1fdb2576","keywords":null,"link":"/sport/20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","timestamp":"2021. június. 12. 17:53","title":"Szalai Attila: Már az első összecsapáson meg szeretnénk mutatni, mire vagyunk képesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthonában legalábbis. ","id":"20210614_nmhh_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba9209-0deb-457e-82f7-20abee43b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nmhh_internet","timestamp":"2021. június. 14. 11:47","title":"Másfél millió magyar még mindig nem internetezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Legfőbb Ügyészség szerint az uniós átlag fölött emeltek vádat az OLAF ajánlásai nyomán.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség szerint az uniós átlag fölött emeltek vádat az OLAF ajánlásai nyomán.","id":"20210614_ugyeszseg_korrupcios_vademeles_olaf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce08729c-b51c-45a7-ba3c-b1eebb7bd836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_ugyeszseg_korrupcios_vademeles_olaf","timestamp":"2021. június. 14. 15:53","title":"Az ügyészség saját magát dicséri a korrupciós vádemelések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","shortLead":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","id":"20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8825c5f-fbc2-40f9-b7ed-e384b71f5d30","keywords":null,"link":"/sport/20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","timestamp":"2021. június. 13. 09:18","title":"A dánok csapatkapitánya menthette meg Christian Eriksen életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","id":"20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf9be-341f-4eb8-ab86-c4a079860f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"DK-s aktivistákra támadtak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","shortLead":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","id":"20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18490c19-a70a-4e99-bee7-8ee69b69e7cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","timestamp":"2021. június. 13. 18:43","title":"A CDU politikusa szerint szégyen csak Orbán Viktor megbuktatására szövetkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]