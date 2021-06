Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető súlyosan megsérült egy focimeccsen, a sporttól nem ment el a kedve, de úgy érzi, sok mindenben vissza kell vennie.



","shortLead":"A műsorvezető súlyosan megsérült egy focimeccsen, a sporttól nem ment el a kedve, de úgy érzi, sok mindenben vissza...","id":"20210614_Istenes_Bence_Lassitanom_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9de0a7-d8d3-4967-ae93-e0a792324a3d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Istenes_Bence_Lassitanom_kell","timestamp":"2021. június. 14. 09:16","title":"Istenes Bence: „Lassítanom kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0760f-267a-4da5-9637-620f0cefb368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megint nem viselt maszkot azt általa gründolt több ezer fős rendezvényen Jair Bolsonaro brazil elnök. Csekély bírságot kapott, de sokadjára veszi semmibe a járvány miatti biztonsági előírásokat.","shortLead":"Megint nem viselt maszkot azt általa gründolt több ezer fős rendezvényen Jair Bolsonaro brazil elnök. Csekély bírságot...","id":"20210613_Nem_hordott_maszkot_a_brazil_elnok_megint_megbirsagoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0760f-267a-4da5-9637-620f0cefb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0201c8d0-c786-48fd-83f9-2bde22563518","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Nem_hordott_maszkot_a_brazil_elnok_megint_megbirsagoltak","timestamp":"2021. június. 13. 08:25","title":"Nem hordott maszkot a brazil elnök, megint megbírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","shortLead":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","id":"20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb947fa-444c-4ad9-8aaf-60bfb21f5495","keywords":null,"link":"/elet/20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 05:20","title":"Egy éven át minden nap a tóba ugrott egy chicagói férfi, hogy enyhítse a járvány miatti stresszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c208047-84d1-4382-a529-c6c260f68047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy nagyon híres szerelemmel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210614_Foci_helyett_Mar_megint_itt_van_a_szerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c208047-84d1-4382-a529-c6c260f68047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b3890-6f0e-41db-93f7-76c437fc43f8","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Foci_helyett_Mar_megint_itt_van_a_szerelem","timestamp":"2021. június. 14. 09:30","title":"Foci helyett: Már megint itt van a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ead0fe-a1b1-41b0-abaf-cebad5286f59","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető árokban ért véget az ittas száguldozás, súlyos sérülésekkel. ","shortLead":"A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető...","id":"20210613_Reszegen_jogsi_nelkul_vezetett_senki_sem_volt_bekotve_megserultek_a_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ead0fe-a1b1-41b0-abaf-cebad5286f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9c92e8-2b24-49ca-98a2-828eeab3874b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Reszegen_jogsi_nelkul_vezetett_senki_sem_volt_bekotve_megserultek_a_gyerekek","timestamp":"2021. június. 13. 08:50","title":"Részegen, jogsi nélkül vezetett, senki sem volt bekötve: megsérültek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","shortLead":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","id":"20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d595b-3acc-4e95-8dca-a14659424e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 08:14","title":"8-9 hónapig is húzódhat most a hagyatéki ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74aded52-73e7-4d81-9cdf-c2d689948c4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel a pisztollyal hőzöngő provokátor akciója után, most videón, ahogy a Momentum tagjait érte támadás Egerben - számolt be róla Facebookon Jánosi Zoltán, Heves megye 1. választókerületének momentumos képviselőjelöltje.","shortLead":"Egy héttel a pisztollyal hőzöngő provokátor akciója után, most videón, ahogy a Momentum tagjait érte támadás Egerben...","id":"20210612_Megtamadtak_a_Momentum_standjat_Egerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74aded52-73e7-4d81-9cdf-c2d689948c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02701f5-8378-4415-b1f2-178021d96d29","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Megtamadtak_a_Momentum_standjat_Egerben","timestamp":"2021. június. 12. 17:43","title":"Megtámadták a Momentum standját Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]