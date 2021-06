Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08f365de-8758-47cf-9b72-d4f202bd0805","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő 2017-ben veszítette el férjét, akit munkavégzés közben gázoltak el.","shortLead":"A nő 2017-ben veszítette el férjét, akit munkavégzés közben gázoltak el.","id":"20210616_magyar_kozut_baleset_ozvegy_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f365de-8758-47cf-9b72-d4f202bd0805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b39ca1c-9b22-4e15-b660-6c53a212e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_magyar_kozut_baleset_ozvegy_video","timestamp":"2021. június. 16. 13:26","title":"Egy elhunyt közutas özvegye videóban kéri az autósoktól, hogy óvatosan közlekedjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Centrál Médiacsoport szerint kiemelt fontosságú a gyermekek, valamint a fiatalkorúak védelme, de az idevágó törvény nehezíti a fiatalok edukációját, a sztereotípiák elleni küzdelmet és korlátozza a szabad információhoz jutást.","shortLead":"A Centrál Médiacsoport szerint kiemelt fontosságú a gyermekek, valamint a fiatalkorúak védelme, de az idevágó törvény...","id":"20210616_central_mediacsoport_torvenymodositas_homofobia_homoszexualitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c24be27-f1eb-4109-b0c3-c43821342ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_central_mediacsoport_torvenymodositas_homofobia_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 16. 10:25","title":"A 24.hu és a Nők Lapja kiadója is tiltakozik a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","shortLead":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","id":"20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf31d63-991e-4a32-9159-d6ef8fb2f804","keywords":null,"link":"/elet/20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","timestamp":"2021. június. 15. 21:10","title":"Durván megviselte a járványhelyzet a gyereket, mondja minden második magyar szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó átmeneti szabályokhoz.","shortLead":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó...","id":"20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588432b3-3d60-4858-9b59-aeb7f515befd","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","timestamp":"2021. június. 14. 16:25","title":"Több fontos ügyben is szavaz az Országgyűlés kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket a globális társasági adóról, mely a G7 szerint minimum 15% kell, hogy legyen mindenütt a világon.","shortLead":"Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket...","id":"20210615_A_globalis_adozasnak_nemcsak_a_leggazdagabbaknak_kellene_elonyosnek_lennie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27704d19-7f39-4f62-b447-1b2444cfe467","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_A_globalis_adozasnak_nemcsak_a_leggazdagabbaknak_kellene_elonyosnek_lennie","timestamp":"2021. június. 15. 18:52","title":"A globális adózásnak nemcsak a leggazdagabbaknak kellene előnyösnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdészek feltételezése szerint vélhetően medve végzett egy 57 éves férfival, akinek holttestét a liptói Banskô-völgyben találták meg.\r

\r

","shortLead":"Az erdészek feltételezése szerint vélhetően medve végzett egy 57 éves férfival, akinek holttestét a liptói...","id":"20210615_Valoszinuleg_medve_vegzett_egy_szlovak_ferfival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9feda0-d69d-4c12-936b-6e62b971a2da","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Valoszinuleg_medve_vegzett_egy_szlovak_ferfival","timestamp":"2021. június. 15. 10:07","title":"Valószínűleg medve végzett egy szlovák férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadták a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. A Fidesz–KDNP mellett jobbikos képviselők is igennel szavaztak, a többi ellenzéki párt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"A jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadták a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz...","id":"20210615_Elfogadtak_a_homofobtorvenyt_157_kepviselo_kepviselo_szerint_a_homoszexualitas__pedofilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536191e1-630e-4f68-b73c-82d1ecc98812","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Elfogadtak_a_homofobtorvenyt_157_kepviselo_kepviselo_szerint_a_homoszexualitas__pedofilia","timestamp":"2021. június. 15. 13:35","title":"Elfogadták a homofóbtörvényt: 157 képviselő szerint a homoszexualitás = pedofília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sehol sem figyelhető meg emelkedő tendencia.","shortLead":"Sehol sem figyelhető meg emelkedő tendencia.","id":"20210614_szennyviz_koronavirus_koncentracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211c1b95-3735-45fd-bd62-6f2cb213318b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_szennyviz_koronavirus_koncentracio","timestamp":"2021. június. 14. 18:16","title":"A tavaly nyári szinthez közelít a szennyvizekben a koronavírus-koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]