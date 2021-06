Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","shortLead":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","id":"20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a4049b-4275-42d9-a1e0-d53fec1c31d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","timestamp":"2021. június. 15. 14:21","title":"Úgy tűnik, akármekkora a támogatási keret az elektromos autókra, azonnal elfogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286fbc8f-33ff-433b-8399-09a11e362311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marjorie Taylor Greene hosszú hetekkel később kért bocsánatot a szavaiért.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene hosszú hetekkel később kért bocsánatot a szavaiért.","id":"20210616_A_holokauszthoz_hasonlitotta_a_kotelezo_maszkviselest_egy_amerikai_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286fbc8f-33ff-433b-8399-09a11e362311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632e7239-7183-45b0-bab1-fb6be78b4132","keywords":null,"link":"/elet/20210616_A_holokauszthoz_hasonlitotta_a_kotelezo_maszkviselest_egy_amerikai_kepviselo","timestamp":"2021. június. 16. 11:35","title":"A holokauszthoz hasonlította a kötelező maszkviselést egy amerikai képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslat külön kitér a katolikus egyházra, a párt szerint a pedofília nem lehet gyónási titok.","shortLead":"A törvényjavaslat külön kitér a katolikus egyházra, a párt szerint a pedofília nem lehet gyónási titok.","id":"20210616_dk_pedofilellenes_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e361849-5527-4459-a976-f809b3e24502","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_dk_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:30","title":"A DK is pedofilellenes törvényjavaslatot nyújt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre várható.\r

","shortLead":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre...","id":"20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab813a5-e75d-4f64-8077-c99b0d7292cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","timestamp":"2021. június. 14. 20:50","title":"Újabb Árpád-kori királysírt tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban. A kerékpáros forgalom nőtt, azonban a tömegközlekedés kihasználtsága csak a 2019-es szint kétharmadán áll.","shortLead":"A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban...","id":"20210615_A_BKK_szerint_ugyanaz_csinalja_a_fovarosi_dugoka_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb53635-9142-4975-9e16-fff17bd7d241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_A_BKK_szerint_ugyanaz_csinalja_a_fovarosi_dugoka_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2021. június. 15. 12:05","title":"A BKK szerint ugyanaz okozza a fővárosi dugókat, mint ami a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","shortLead":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","id":"20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094f4412-8e15-4ccb-8690-286c9473b2de","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Mikor válnak feleslegessé a boltok, ha a jövő az e-kereskedelemé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos következményei lesznek egyebek mellett a nevelés-oktatásra nézve is a kedden elfogadott törvénynek – állítja a szakszervezet.\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek egyebek mellett a nevelés-oktatásra nézve is a kedden elfogadott törvénynek – állítja...","id":"20210616_PDSZ_a_homofobtorvenyrol_Szemelyes_tragediak_sorat_indithatja_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefe5b5d-3ef7-45d6-8f31-4ead76c7589a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_PDSZ_a_homofobtorvenyrol_Szemelyes_tragediak_sorat_indithatja_el","timestamp":"2021. június. 16. 12:11","title":"PDSZ: Személyes tragédiák sorát indíthatja el a homofóbtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]