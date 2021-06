Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lovrencsics és a Fiola is bekerült a kezdőcsapatba. ","shortLead":"Lovrencsics és a Fiola is bekerült a kezdőcsapatba. ","id":"20210615_SzalaiSallai_tamadoduoval_kezdunk_Pepe_es_Ronaldo_a_portugal_kezdoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ee446-c363-4e94-9a42-56da166ff56c","keywords":null,"link":"/sport/20210615_SzalaiSallai_tamadoduoval_kezdunk_Pepe_es_Ronaldo_a_portugal_kezdoben","timestamp":"2021. június. 15. 17:13","title":"Szalai–Sallai-támadóduóval kezdünk, Pepe és Ronaldo a portugál kezdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","shortLead":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","id":"20210614_putyin_navalnij_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7696076b-e3b6-43c3-b668-6372bd58bf82","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_putyin_navalnij_borton","timestamp":"2021. június. 14. 20:14","title":"Putyin: Nem garantálható, hogy Navalnij élve kikerül a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük alól.","shortLead":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük...","id":"20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04625792-4b1e-4a18-95bf-7f330e51cb22","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","timestamp":"2021. június. 15. 17:38","title":"Leáll a győri Audi legtöbb gyáregysége alkatrészhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália ellen lépnek pályára a Puskás Arénában.","shortLead":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália...","id":"20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78881cf7-ca3f-466a-8075-532fa0f6590f","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","timestamp":"2021. június. 15. 17:54","title":"Magyarország - Portugália - percről percre a mérkőzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6b846d-4384-4f89-8a88-5c2b46fa94b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot villanymotor hajtja, amely nem egy hatalmas akkumulátorból, hanem üzemanyagcellából nyeri a működéséhez szükséges energiát.","shortLead":"Az újdonságot villanymotor hajtja, amely nem egy hatalmas akkumulátorból, hanem üzemanyagcellából nyeri a működéséhez...","id":"20210615_kipufogogaz_helyett_tiszta_viz_itt_a_hidrogenes_land_rover_defender","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6b846d-4384-4f89-8a88-5c2b46fa94b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a9dd8-8503-4d6a-9920-4d025df370a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_kipufogogaz_helyett_tiszta_viz_itt_a_hidrogenes_land_rover_defender","timestamp":"2021. június. 15. 09:21","title":"Kipufogógáz helyett tiszta víz: itt a hidrogénes Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"360","description":"Politikai szempontból nem kockáztat nagyot a Fidesz az LMBT+-közösség elleni kampánnyal, legyen szó a párt vezetőinek nyilatkozatairól, de akár olyan korlátozó törvénymódosításokról is, mint amilyennek az elfogadására most készül a kétharmados kormánypárti többség az Országgyűlésben. A pedofíliát és a homoszexualitást összemosó verzióval egyenesen tőrbe csalták az ellenzéket.","shortLead":"Politikai szempontból nem kockáztat nagyot a Fidesz az LMBT+-közösség elleni kampánnyal, legyen szó a párt vezetőinek...","id":"20210615_orban_fidesz_homoszexualis_torveny_pedofil_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e89bc-460a-4e12-b1c5-f8d622875460","keywords":null,"link":"/360/20210615_orban_fidesz_homoszexualis_torveny_pedofil_kampany","timestamp":"2021. június. 15. 06:30","title":"Elővágás, terelés, csoporterősítés: ezért járathatja csúcsra a Fidesz a homofóbiát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","id":"20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b219931a-3a71-423b-a767-1c9c288e8bdd","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","timestamp":"2021. június. 15. 22:00","title":"Már jóval az első ismert eset előtt terjedhetett a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]