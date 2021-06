Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","shortLead":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","id":"20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6c7b9d-4502-4dce-9bde-0235ae954011","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","timestamp":"2021. június. 17. 09:44","title":"Elhunyt Nagy Zoltán, a Família Kft.-ből is ismert színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","shortLead":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","id":"20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7274c5-9189-4e2f-9b79-016c1eea712e","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. június. 16. 05:48","title":"Szerdán és csütörtökön csak kellemes meleg lesz, péntektől jöhet a nagy hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e45d0e-9e4c-4bb5-a105-5b9ea5a17e3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MLSZ részleteket nem közölt, de figyelmeztetett: nézőknek a pályára lépni szigorúan tilos.","shortLead":"Az MLSZ részleteket nem közölt, de figyelmeztetett: nézőknek a pályára lépni szigorúan tilos.","id":"20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_eloallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9e45d0e-9e4c-4bb5-a105-5b9ea5a17e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3385f5a0-99b6-47f7-927c-8a1102910608","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_eloallitas","timestamp":"2021. június. 16. 14:05","title":"Több embert előállítottak a magyar–portugál meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke Facebookon reagált arra, hogy Orbán Viktor az országra leselkedő három legnagyobb veszély közé sorolta.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke Facebookon reagált arra, hogy Orbán Viktor az országra leselkedő három legnagyobb...","id":"20210617_gyurcsany_ferenc_orban_viktor_politika_uzengetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f6d9ef-3a7b-4592-8134-dc64fa3ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_gyurcsany_ferenc_orban_viktor_politika_uzengetes","timestamp":"2021. június. 17. 16:42","title":"Gyurcsány Orbánnak: Látszik, hogy tele a gatya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","shortLead":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","id":"20210616_sandor_palota_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c50890-1857-4f29-b329-33dda2f10fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_sandor_palota_tuntetes","timestamp":"2021. június. 16. 19:26","title":"Felzúgott a Sándor-palota előtti tüntetésen a „Ne írd alá, János!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","shortLead":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","id":"20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b00530-79d1-4bc6-8947-9e5c4751b13b","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","timestamp":"2021. június. 17. 15:01","title":"Visszalépett Rafael Nadal Wimbledontól és az olimpiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb neves kérője lehet a magyar válogatott és a Fenerbahce hátvédjének.","shortLead":"Újabb neves kérője lehet a magyar válogatott és a Fenerbahce hátvédjének.","id":"20210617_atletico_madrid_szalai_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cc1a63-9e1a-450a-aae9-85f14c1dfb21","keywords":null,"link":"/sport/20210617_atletico_madrid_szalai_attila","timestamp":"2021. június. 17. 13:59","title":"A spanyol bajnok is vinné Szalai Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]