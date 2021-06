Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is a tilalom alá eshetnek.","shortLead":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is...","id":"20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffbc19-baa5-4925-9d5c-735be3a3afa9","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","timestamp":"2021. június. 16. 21:21","title":"A melegellenes törvény felülvizsgálatát kérik a magyar könyvkiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés mintegy másfél millió forintos maximális összegéből részesülhetnek. Az egyéni csalódásokon túl már megint a hosszú távú társadalmi érdek sérül.","shortLead":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés...","id":"20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cc4267-44f5-4fa9-9dec-2073b66c239d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","timestamp":"2021. június. 16. 13:07","title":"Sok család koppanhat az Orbán által belengetett adó-visszatérítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b171-1755-482f-88f5-b639110ae422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint három hónapig marad a Mennyei Harmónia fedélzetén az a három kínai űrhajós, akik életre keltik majd a kínai űrállomás rendszerét.","shortLead":"A tervek szerint három hónapig marad a Mennyei Harmónia fedélzetén az a három kínai űrhajós, akik életre keltik majd...","id":"20210617_kina_urhajos_mennyei_harmonia_urallomas_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b171-1755-482f-88f5-b639110ae422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4038c0a-ae54-4530-a3ad-98c589385846","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_urhajos_mennyei_harmonia_urallomas_urkutatas","timestamp":"2021. június. 17. 09:33","title":"Útnak indult három űrhajós, először lép ember az új kínai űrállomás fedélzetére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar szélhámosok történelemkönyvébe. Dezső András cikksorozatának 11. része.","shortLead":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar...","id":"20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17159d4-57b0-43e8-9ae9-397d1f247f3b","keywords":null,"link":"/360/20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","timestamp":"2021. június. 17. 19:00","title":"Eladta a Rottenbiller utcát, Váci utcai vizeldékkel riogatott – Magyar svindlerek, 11. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt áldozatok nem értik, miért fogadják tárt karokkal az igazgatók az abúzussal vádolt művészt. Van azonban olyan színész, aki alig várja, hogy Eszenyivel dolgozzon.","shortLead":"A volt áldozatok nem értik, miért fogadják tárt karokkal az igazgatók az abúzussal vádolt művészt. Van azonban olyan...","id":"20210617_Molnar_Aron_Eszenyi_Eniko_visszatereserol_Arcul_kopi_az_aldozatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b5f11e-e9d4-4123-8800-37727c9bdba9","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Molnar_Aron_Eszenyi_Eniko_visszatereserol_Arcul_kopi_az_aldozatokat","timestamp":"2021. június. 17. 11:45","title":"Molnár Áron Eszenyi Enikő visszatéréséről: Arcul köpi az áldozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia elnök a 2012-es elnökválasztási kampányának törvénytelen finanszírozása miatt bukhat óriásit.","shortLead":"A volt francia elnök a 2012-es elnökválasztási kampányának törvénytelen finanszírozása miatt bukhat óriásit.","id":"20210617_sarkozy_letoltendo_kampanyfinanszirozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6f8b31-e5de-4d0a-8732-7d516b4fb2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_sarkozy_letoltendo_kampanyfinanszirozas","timestamp":"2021. június. 17. 21:55","title":"Letöltendőt kérnek Nicolas Sarkozyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek a cégek.","shortLead":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek...","id":"20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eef11-b1a9-4320-8672-881510eecfe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","timestamp":"2021. június. 17. 08:03","title":"Vigyázzon, mit vesz: annyira kétségbe vannak esve a gyártók, hogy hamis alkatrészek áraszthatják el a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és az mit jelent a magyar LMBTQ-közösség számára. Az Európai Néppártnak elég volt egy fél nap is, hogy lépjen a diszkrimináció miatt.","shortLead":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és...","id":"20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed556928-34f8-4321-afd0-d4d5e09a23ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:17","title":"Az Európai Bizottság még egy jó ideig gondolkozik, lépjen-e a magyar homoszexuálisok védelmében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]