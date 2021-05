A járvány végéig várhatnak arra az endometriózisban szenvedő nők, hogy a kormány napirendre vegye helyzetük rendezését. Előbb ugyanis nem születik meg az a rendelet, amelyben néhány egészségügyi ellátásánál engedélyezhetik, hogy az orvos magán- és állami ellátásban is kezelhesse ugyanazt a beteget.

A járvány után foglalkozik majd a kormány azokkal az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő kérdésekkel, amelyek számos páciensnek okoznak komoly problémát. Itt főleg a magán- és állami ellátás szétválasztásáról van szó, ami legutóbb az endometriózisban szenvedő nők helyzete miatt került reflektorfénybe.

Szél Bernadett szerint érzéketlenség, hogy a Fidesz nem hajlandó az endometriózissal foglalkozni Petíció indult az endometriózisban szenvedő nők ellátásáért, a kezdeményező Szél Bernadett azt követően döntött így, hogy a fideszes tagok meg sem jelentek azon a bizottsági ülésen, ahol az ezzel kapcsolatos törvénymódosítását tárgyalták volna.

Sokan közülük ugyanis - részben a szolgálati jogviszony miatt magánellátásba távozó orvosok, részben a járványhelyzetben elmaradó műtétek miatt (ezek legkorábban májusban indulhatnak újra, de a szünet miatt hosszú várólistákra lehet számítani) - arra kényszerülnek, hogy a drága magánellátásban keressenek megoldást a fájdalmas betegségre, ami 200 ezer magyar nőt érint, és a meddőségek 40 százalékát okozza.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben lévő összeférhetetlenségi szabály kimondja, hogy egy orvos nem kezelheti ugyanazt a pácienst ugyanazzal a betegséggel magán- és államilag finanszírozott praxisában. A kitétel alól korábban kivételeket ígért a kormány egyes területeknek - például a nőgyógyászoknak -, amit rendeletben terveztek szabályozni. Erre a rendeletre kérdezett rá a hvg.hu a csütörtöki kormányinfón. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, kevés olyan részletkérdés maradt, amit még tisztázni kell, de ezekről a járvány után döntenek.

Az összeférhetetlenségi szabályt jelenleg az egészségügyi intézmények gyakran eltérő módon értelmezik - erről beszélt korábban a hvg.hu-nak Salamon Adrienn, az “Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnöke. A lépés bizonytalanságot okoz az endometriózisban szenvedő nők körében, az alapítvány - mint korábban megírtuk - össze is gyűjtötte az ezzel kapcsolatos kérdéseket és eljuttatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

Ugyancsak az endometriózisban szenvedő nők érdekében szerette volna elérni az összeférhetetlenségi szabály rendezését Szél Bernadett ellenzéki parlamenti képviselő, aki törvénymódosítást kezdeményezett az ügyben. Az előterjesztésről kedden lett volna szó a parlament Népjóléti bizottságában, de a fideszes képviselők el sem mentek az ülésre. A hvg.hu korábban megkérdezte a Fidesz-frakciót, hogy miért bojkottálták az ülést, de nem válaszoltak.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a kormányinfón a témáról azt mondta, az állam évente egymilliárd forintot fordít az endometriózisos betegek ellátására (fele-fele arányban gyógyszertámogatásra és kezelésekre), és négy orvosi egyetemen is elérhető ilyen ellátás, valamint a Győri Petz Aladár kórházban is van ilyen centrum, és számos szakorvos is végez sebészi kezelést. A járványügyi helyzetben valóban sok halasztható műtét későbbre tolódik, ezeket a járvány után lehet pótolni, ezen dolgoznak majd az egészségügyiek, és a kormány minden támogatást megad hozzá.

A kérdésnek arra a részére, miért nem jelentek meg a keddi bizottsági ülésen a képviselők, Szentkirályi Alexandra nem válaszolt érdemben, csak a bizottságot vezető Korózs Lajos nevét emlegette, akit a kormány előszeretettel citál elő ilyen helyzetekben egy korábbi, hamisnak bizonyult videója miatt.