[{"available":true,"c_guid":"13a7046d-2b74-44e4-8032-d9a5762488c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogyan mutatna a japán gyártó új modelljének praktikus családi kivitele, ha lenne ilyen?","shortLead":"Hogyan mutatna a japán gyártó új modelljének praktikus családi kivitele, ha lenne ilyen?","id":"20210503_magyar_kez_rajzolta_meg_a_vadonatuj_honda_civic_kombi_valtozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a7046d-2b74-44e4-8032-d9a5762488c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9954afa-8e4b-4896-9356-fd71b402b980","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_magyar_kez_rajzolta_meg_a_vadonatuj_honda_civic_kombi_valtozatat","timestamp":"2021. május. 03. 09:21","title":"Magyar kéz rajzolta meg a vadonatúj Honda Civic elképzelt kombi változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdba1e7c-c081-4543-99f1-f9a85b980834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodellben egy 194 lóerős dízelmotor, az AMG csúcsváltozatban egy 435 lovas lágyhibird benzines egység található.","shortLead":"Az alapmodellben egy 194 lóerős dízelmotor, az AMG csúcsváltozatban egy 435 lovas lágyhibird benzines egység található.","id":"20210505_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_cls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdba1e7c-c081-4543-99f1-f9a85b980834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a195890-3db5-4d35-a45b-692dd065a1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_cls","timestamp":"2021. május. 05. 06:41","title":"Magyarországon a megújult Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","shortLead":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","id":"20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae276c5-00f6-4ac7-8451-ed6050a31839","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","timestamp":"2021. május. 03. 12:36","title":"„Késhegyre a magyarokkal!” – uszító falragaszok jelentek meg Beregszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a51e2-e4f0-4ae3-a680-8b03cf0c6a9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén őszre tervezett expó így már több, mint 11 milliárd forint.","shortLead":"Az idén őszre tervezett expó így már több, mint 11 milliárd forint.","id":"20210504_666_millio_forinttal_dubaj_expo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718a51e2-e4f0-4ae3-a680-8b03cf0c6a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a41400-0db8-41fc-9e4f-32f860be3c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_666_millio_forinttal_dubaj_expo","timestamp":"2021. május. 04. 20:16","title":"666 millió forinttal drágult a dubaji magyar pavilon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mintegy 400 ezer tagja volt annak a gyerekpornót terjesztő online fórumnak, amelynek a három feltételezett üzemeltetőjét elfogták.","shortLead":"Mintegy 400 ezer tagja volt annak a gyerekpornót terjesztő online fórumnak, amelynek a három feltételezett...","id":"20210503_rendorseg_nemet_gyerekporno_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60ecac6-fdb5-43cd-a391-5d5943355c37","keywords":null,"link":"/elet/20210503_rendorseg_nemet_gyerekporno_elfogas","timestamp":"2021. május. 03. 13:06","title":"A világ egyik legnagyobb gyerekpornót terjesztő online fórumát számolta fel a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem utazott vele sehová.","shortLead":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem...","id":"20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3074e8d9-df85-4ff4-be66-539c7e6e8819","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","timestamp":"2021. május. 03. 07:57","title":"Blikk: Svájci hotelszámlákat is lefoglaltak a „csengeri örökösnőnél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc07bce-fd1a-4610-ad8c-4d10cddcd620","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"A városi, kis szabadidő-autók egyik úttörője volt az Opel Mokka, amelynek megérkezett a második generációja. Van belőle már teljesen villanyhajtású is, de az eladások derékhadát még mindig a hagyományos változatok adhatják. Kipróbáltuk ezt is. ","shortLead":"A városi, kis szabadidő-autók egyik úttörője volt az Opel Mokka, amelynek megérkezett a második generációja. Van belőle...","id":"20210504_Opel_Mokka_12_Turbo__nem_csak_a_villany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fc07bce-fd1a-4610-ad8c-4d10cddcd620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf50d30-caf8-411e-b810-65453c9ff82d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Opel_Mokka_12_Turbo__nem_csak_a_villany","timestamp":"2021. május. 05. 04:33","title":"Nem csak a villany - Opel Mokka 1.2 Turbo menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","id":"20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed21a6-6fcd-4fc9-87d6-e3d4e2db9bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","timestamp":"2021. május. 04. 05:43","title":"Több mint 50 millió koronavírus ellen vakcinát adtak már be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]