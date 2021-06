Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","shortLead":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","id":"20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1066993-ba47-4c28-b5d8-f5cedaf36ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 17. 17:28","title":"Gyorsan terjed Németországban a koronavírus Indiából eredő változata, újabb járványhullámtól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Patthelyzet alakult ki a berlini futballklub és egykori kapusedzőjük között.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki a berlini futballklub és egykori kapusedzőjük között.","id":"20210617_petry_hertha_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca051a-6ba2-4daa-b2a8-3cd05a44141c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_petry_hertha_per","timestamp":"2021. június. 17. 18:21","title":"Petry az ügyvédjével közölte, maradni akar a Herthánál, a klub hallani sem akar róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak fogadni az emberek. Ezért az Eb 12 fő szponzora között négy kínai is van – írja a pekingi China Daily.","shortLead":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak...","id":"20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103daad4-1628-4f60-9c31-ed98386afe2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"Elgondolkodott már azon, miért volt annyi kínai felirat a válogatott meccse alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","shortLead":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","id":"20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df28f66-7e2c-4f67-89b4-648b5365ecfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","timestamp":"2021. június. 16. 21:37","title":"Számítógépes probléma sújtja a Hubble űrteleszkópot, leállt a csillagászati megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország, (felkészül: Szlovénia), amely megkérdőjelezi a jogállamiságot, talán már fel is számolta - mondta Jan Werner Müller neves politológus a konzervatív Die Weltnek adott interjúban. ","shortLead":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország...","id":"20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53bcec-f5d0-448d-a555-cb8f7b671b86","keywords":null,"link":"/360/20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","timestamp":"2021. június. 17. 07:25","title":"Princetoni professzor: Magyarország felszámolta a demokráciát, de nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd52916b-45c6-4cc2-abfe-da25fe83d605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár abszolút hatalommal bírt és egypártrendszert épített, sokan szerették, mert iskolákat és kórházakat építtetett.","shortLead":"Bár abszolút hatalommal bírt és egypártrendszert épített, sokan szerették, mert iskolákat és kórházakat építtetett.","id":"20210617_Meghalt_Kenneth_Kaunda_Zambia_alapito_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd52916b-45c6-4cc2-abfe-da25fe83d605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc6d265-7299-4726-ac19-a8055d739629","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_Meghalt_Kenneth_Kaunda_Zambia_alapito_elnoke","timestamp":"2021. június. 17. 21:16","title":"Meghalt Kenneth Kaunda, Zambia alapító elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és az mit jelent a magyar LMBTQ-közösség számára. Az Európai Néppártnak elég volt egy fél nap is, hogy lépjen a diszkrimináció miatt.","shortLead":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és...","id":"20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed556928-34f8-4321-afd0-d4d5e09a23ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:17","title":"Az Európai Bizottság még egy jó ideig gondolkozik, lépjen-e a magyar homoszexuálisok védelmében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű vállalattal fejleszthet ki a GE Aviation.","shortLead":"A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű...","id":"20210616_repulogep_karosanyag_kibocsatas_kornyezetszennyezes_hajtomu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a251061d-10ef-4fb0-84ef-879e45daddd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_repulogep_karosanyag_kibocsatas_kornyezetszennyezes_hajtomu","timestamp":"2021. június. 16. 16:03","title":"Ötödével csökkentené a repülőgépek károsanyag-kibocsátását a General Electric új hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]