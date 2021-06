Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel kell számolni – véli Vörös Imre akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője.","shortLead":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel...","id":"202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980b2af-185c-4733-8dbe-63ea09b03c45","keywords":null,"link":"/360/202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","timestamp":"2021. június. 19. 08:15","title":"Vörös Imre jogtudós, egykori alkotmánybíró: Az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sávon halad a forgalom, torlódással kell számolni.","shortLead":"Egy sávon halad a forgalom, torlódással kell számolni.","id":"20210619_m7_baleset_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79045102-b1df-4746-bf07-873dc047d4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_m7_baleset_torlodas","timestamp":"2021. június. 19. 08:55","title":"Ha a Balatonra indulna, akkor kerülje el az M7-est Érdnél, mert baleset történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást összemosni gonosz dolog, üzenget Gyurcsány és Kocsis Máté, börtönbe küldhetik a volt francia elnököt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást...","id":"20210618_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb2fefd-e63c-4613-909a-3a422f7bea52","keywords":null,"link":"/360/20210618_Radar360","timestamp":"2021. június. 18. 08:15","title":"Radar360: Orbán szerint \"ez egy szabad ország, mindenki úgy él, ahogy akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra megy, vagy kockáztat néhány nagyobbat. A hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben most azt mutatjuk be, ki milyen bátor jóslatot vállalt.","shortLead":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra...","id":"20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961bdebc-1d5b-4b27-bfde-579afb5bee15","keywords":null,"link":"/sport/20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","timestamp":"2021. június. 18. 15:30","title":"Kezdő tizenegy: Magyar elődöntő, francia kiesés a 16 között, vagy sima spanyol alázás lesz az Eb meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közellenséggé vált edző produkciójáról továbbra sem nyilatkozott az MTVA, de a képernyőn nem lehet látni a Dánia–Finnország Eb-meccs óta.","shortLead":"A közellenséggé vált edző produkciójáról továbbra sem nyilatkozott az MTVA, de a képernyőn nem lehet látni...","id":"20210618_bognar_gyorgy_m4_eb_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c735d4-c483-458e-a60f-472ef545db12","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_bognar_gyorgy_m4_eb_","timestamp":"2021. június. 18. 15:05","title":"Telex: Bognár maga döntött úgy, nem szerepel az Eb hátralévő részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna medrében találták a robbanószerkezetet. ","shortLead":"A Duna medrében találták a robbanószerkezetet. ","id":"20210618_vilaghaborus_bomba_lanchid_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa211556-3a0c-4767-adbc-67ceb55e97a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_vilaghaborus_bomba_lanchid_lezaras","timestamp":"2021. június. 18. 10:23","title":"Világháborús bombát találtak a Lánchídnál, vasárnap megbénulhat az egész belváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06d1446-b352-437b-b2e6-8dcb0b5fd966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy teherautó akart átkelni rossz helyen, és egy elektromos roller is elütött egy kerékpározó nőt.","shortLead":"Egy teherautó akart átkelni rossz helyen, és egy elektromos roller is elütött egy kerékpározó nőt.","id":"20210617_reszegek_junius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06d1446-b352-437b-b2e6-8dcb0b5fd966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339659bd-dc2e-44f5-96e2-235917bb3a95","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_reszegek_junius","timestamp":"2021. június. 17. 18:58","title":"Június 16-án délután két rendőrségi hírt is összehoztak részegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f38c43-4ef0-4877-b42a-fbb848d0ae72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jelöltállítási alkuk sokszor meghökkentők, esetenként olyanok is támogatják egymást, akiknek korábban súlyos elvi vagy más jellegű ütközésük volt.","shortLead":"A jelöltállítási alkuk sokszor meghökkentők, esetenként olyanok is támogatják egymást, akiknek korábban súlyos elvi...","id":"202124__elovalasztas__alkuk__furcsa_parok__kisert_amult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f38c43-4ef0-4877-b42a-fbb848d0ae72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c2213b-8d26-4099-ab18-38a177edb9ed","keywords":null,"link":"/360/202124__elovalasztas__alkuk__furcsa_parok__kisert_amult","timestamp":"2021. június. 17. 17:00","title":"Bizarr szövetségeket is láthatunk az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]