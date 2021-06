Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"df7e24e2-4260-4753-8f5a-410dfb921248","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dorosz Dávid és Tordai Bence szerint a kormány az autópályákat is el akarja lopni. Rogán Antal reggel azonban azt mondta, tanultak a korábbi hibáikból. ","shortLead":"Dorosz Dávid és Tordai Bence szerint a kormány az autópályákat is el akarja lopni. Rogán Antal reggel azonban azt...","id":"20210618_tordai_bence_dorosz_david_parbeszed_autopalya_koncesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df7e24e2-4260-4753-8f5a-410dfb921248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430b8ef-820b-496a-aebe-914dbb0e7235","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_tordai_bence_dorosz_david_parbeszed_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. június. 18. 15:47","title":"Autópálya-molinókkal tiltakozott a koncessziós tervek ellen a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik vezető fotóművésze, aki a londoni Tate és a New York-i MoMA között a budapesti Trafóban állít ki.\r

","shortLead":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik...","id":"202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158fa7c-cb8c-405f-9a01-1ac24f632714","keywords":null,"link":"/360/202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","timestamp":"2021. június. 19. 19:00","title":"Wolfgang Tillmans: A művészeknek politikusabbaknak kellene lenniük, de a pékeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Mindenki örül, de az ügynek még nincs vége.","shortLead":"Mindenki örül, de az ügynek még nincs vége.","id":"20210618_Bizottsag_AstraZeneca_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85970977-231e-4061-8b88-d578d7962e2f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210618_Bizottsag_AstraZeneca_itelet","timestamp":"2021. június. 18. 15:45","title":"Az AstraZeneca és az Európai Bizottság is úgy érzi, győzött a késedelmes vakcinaszállítás miatt indított perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60486287-d773-4616-9179-9de8ee1f6a35","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akkor is komolyan dolgozik az agyunk, ha csak úgy ábrándozunk – erősítettek meg és egészítettek ki korábbi eredményeket a pennsylvaniai kutatók. ","shortLead":"Akkor is komolyan dolgozik az agyunk, ha csak úgy ábrándozunk – erősítettek meg és egészítettek ki korábbi eredményeket...","id":"202124_agy_es_kepzelet_kettos_merce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60486287-d773-4616-9179-9de8ee1f6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0b16e8-b0ae-4b8d-9f40-6b315d98b843","keywords":null,"link":"/360/202124_agy_es_kepzelet_kettos_merce","timestamp":"2021. június. 18. 18:00","title":"Megvizsgálták 24 ember agyát, és furcsa kettősség derült ki az ábrándozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aligha volt volt köze hozzá a focistának. Az árfolyamcsökkenés tőle függetlenül hamar megállt, és kissé vissza is emelkedett.","shortLead":"Aligha volt volt köze hozzá a focistának. Az árfolyamcsökkenés tőle függetlenül hamar megállt, és kissé vissza is...","id":"20210618_cristiano_ronaldo_cocacola_arfolyam_fociEb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd24023-77d1-40fb-a126-0700684d3cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_cristiano_ronaldo_cocacola_arfolyam_fociEb","timestamp":"2021. június. 18. 11:09","title":"Más rángatta meg a Coca-Cola árfolyamát, nem Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8273d5-7f82-4be3-84fe-714efbecc896","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portugáliában éppen akkor ugrott meg a fertőzésszám, amikor több száz drukker Budapestre jött szurkolni.","shortLead":"Portugáliában éppen akkor ugrott meg a fertőzésszám, amikor több száz drukker Budapestre jött szurkolni.","id":"20210618_szlovak_kormany_magyar_portugal_eb_merkozes_meccs_indiai_varians_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8273d5-7f82-4be3-84fe-714efbecc896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8e14a1-3d3c-4c50-a908-693bc0c8a11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_szlovak_kormany_magyar_portugal_eb_merkozes_meccs_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. június. 18. 15:19","title":"Szlovákia aggódik, hogy a magyar–portugál meccs berobbantja az indiai variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem a Spanyolország-Lengyelország meccsen. Talán ez volt az Eb eddigi legmozgalmasabb napja.","shortLead":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem...","id":"20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427232e9-c598-4fca-979d-c6a976b0e89e","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","timestamp":"2021. június. 20. 07:51","title":"Amikor egy-egyre megvertük a franciákat – ilyen volt az Eb kilencedik napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás Arénában.","shortLead":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás...","id":"20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4970d1a2-369b-44d4-b95f-98f0c1d864ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","timestamp":"2021. június. 18. 13:10","title":"Közel 2 milliárdból csinálnak installációkat a Puskás-kiállításra, aminek már tavaly el kellett volna készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]