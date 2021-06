Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre közelebb kerülünk a hőségriadóhoz.","shortLead":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre...","id":"20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9295edfd-949f-491a-9e8d-8701fb87a081","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","timestamp":"2021. június. 20. 15:36","title":"Kánikula víz nélkül: Pécelt próbára teszi a vízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","shortLead":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","id":"20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9660c-6ed0-4fc3-b739-0d5a9f9cb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","timestamp":"2021. június. 20. 15:24","title":"Nem akarta elfogadni, hogy szakított vele a párja, kést rántott a soproni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","shortLead":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","id":"20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbeee8f-141a-46cd-8ec3-e4de6cf09cb3","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 20. 18:20","title":"Rasszistagyanús magyar szurkolók miatt vizsgálódik az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Némileg ellentmondanak az üzleti szféra és a lakosság várakozásai a havi konjunktúraindex szerint.","shortLead":"Némileg ellentmondanak az üzleti szféra és a lakosság várakozásai a havi konjunktúraindex szerint.","id":"20210621_GKI_Mar_annyira_bizakodnak_a_magyarok_mint_a_valsag_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b65bf8d-2701-4cfb-a9c9-e06021364907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_GKI_Mar_annyira_bizakodnak_a_magyarok_mint_a_valsag_elott","timestamp":"2021. június. 21. 06:05","title":"GKI: Már annyira bizakodnak a magyarok, mint a válság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg terveibe nem fér bele, hogy az unokája megkapja a hercegi címet.","shortLead":"Károly herceg terveibe nem fér bele, hogy az unokája megkapja a hercegi címet.","id":"20210620_Harry_es_Meghan_Markle_fiabol_nem_lesz_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1d1e4-97a6-412f-b0e2-ee1a4838b225","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Harry_es_Meghan_Markle_fiabol_nem_lesz_herceg","timestamp":"2021. június. 20. 12:56","title":"Harry és Meghan Markle fiából nem lesz herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek a jelenlegi Exynos-chipek teljesítményével. A munkához igazi nagyágyúkat igazolhat a cég.","shortLead":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek...","id":"20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49553ff8-8a1f-44b2-a6a4-64c1ac2900d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 08:33","title":"Erősebb processzorokat akar a Samsung, az Apple volt mérnöke érkezhet a céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi oka nem volt a szégyenkezésre.","shortLead":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi...","id":"20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d299f13-f59d-4862-bdc8-1f40115ec2f0","keywords":null,"link":"/sport/20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"A német meccs hősét egyszer csúnyán kikosarazta Ronaldo, most nem tartott igényt a mezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]