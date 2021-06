Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","shortLead":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","id":"20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8dbfbe-b60f-470c-b242-391e58f8002a","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","timestamp":"2021. június. 20. 08:19","title":"Messzire kerülje el vasárnap a Lánchidat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","shortLead":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","id":"20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9660c-6ed0-4fc3-b739-0d5a9f9cb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","timestamp":"2021. június. 20. 15:24","title":"Nem akarta elfogadni, hogy szakított vele a párja, kést rántott a soproni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","shortLead":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","id":"20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439d5285-c041-45a1-ae84-70ada98241c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","timestamp":"2021. június. 20. 10:39","title":"Szentté avathatja a pápa az Európai Unió egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f24948b-da8b-4ec3-86c4-39d02f26a752","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához kell hűnek maradnunk, és akkor nem lesz baj.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához kell hűnek maradnunk, és...","id":"20210620_Gyorben_figyelmeztetett_a_terjeszkedo_iszlam_veszelyeire_Semjen_Zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f24948b-da8b-4ec3-86c4-39d02f26a752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc57846-f23f-4f80-a778-e7374f8db0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Gyorben_figyelmeztetett_a_terjeszkedo_iszlam_veszelyeire_Semjen_Zsolt","timestamp":"2021. június. 20. 19:46","title":"Győrben figyelmeztetett a terjeszkedő iszlám veszélyeire Semjén Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916f689c-e461-4f6c-a8a6-8beef5cf6696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megtalálták egy 250 kilogrammos szovjet légibomba maradványát is. A környék kiürítését és lezárását feloldották.","shortLead":"Megtalálták egy 250 kilogrammos szovjet légibomba maradványát is. A környék kiürítését és lezárását feloldották.","id":"20210620_100_kilos_volt_a_legibomba_amelyet_a_Lanchidnall_hatastalanitottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=916f689c-e461-4f6c-a8a6-8beef5cf6696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc137ef-5922-4847-af63-b071e1d8641d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_100_kilos_volt_a_legibomba_amelyet_a_Lanchidnall_hatastalanitottak","timestamp":"2021. június. 20. 11:56","title":"100 kilós volt a légibomba, amelyet a Lánchídnál hatástalanítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918ef9e1-f76a-486d-a845-23325b349122","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan amiatt morogtak, hogy be kellett zárkózniuk otthonukba a koronavírus-járvány miatt. Pedig ott legalább kényelemben voltak, nem úgy, mint egyes Microsoft-alkalmazottak, akik az adatközpontokban rendezték be hálószobáikat.","shortLead":"Sokan amiatt morogtak, hogy be kellett zárkózniuk otthonukba a koronavírus-járvány miatt. Pedig ott legalább...","id":"20210619_koronavirus_jarvany_microsoft_pihenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=918ef9e1-f76a-486d-a845-23325b349122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cca30d-f22f-4a08-99cb-dac52db537d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_koronavirus_jarvany_microsoft_pihenes","timestamp":"2021. június. 19. 14:03","title":"Most derült ki, hogy adatközpontokban aludtak a Microsoft mérnökei, amikor csúcsra pörgött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában, míg Svájc Törökországgal játszik Bakuban. Az eddig látottak alapján szinte biztos, melyik meccset lesz érdemes nagy képernyőn nézni.","shortLead":"Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában...","id":"20210620_Indulnak_a_parhuzamos_meccsek_az_Ebn_olasz_hengereles_es_svajcitorok_szenvedes_varhato_egyidoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71abc68e-1581-464b-928c-6c8e23be6857","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Indulnak_a_parhuzamos_meccsek_az_Ebn_olasz_hengereles_es_svajcitorok_szenvedes_varhato_egyidoben","timestamp":"2021. június. 20. 15:50","title":"Indulnak a párhuzamos meccsek az Eb-n: olasz hengerelés és svájci-török szenvedés várható egyidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]