Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b31aa135-18ba-48ec-9adc-ec9f2a58db30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mérföldkőhöz érkezett a több évtizedes gyerekműsor.","shortLead":"Mérföldkőhöz érkezett a több évtizedes gyerekműsor.","id":"20210620_Szezam_utca_es_a_Pride_meleg_apak_a_kepernyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b31aa135-18ba-48ec-9adc-ec9f2a58db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed50a08-0554-4944-bb87-e0dc6a9aea76","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Szezam_utca_es_a_Pride_meleg_apak_a_kepernyon","timestamp":"2021. június. 20. 13:27","title":"Szezám utca és a Pride: meleg apák a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f2f2b6-2e3c-43dc-952a-aeae3f2fb8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ágazat közel 200 ezer dolgozóját érinti a bejelentés.","shortLead":"A két ágazat közel 200 ezer dolgozóját érinti a bejelentés.","id":"20210621_muzeumok_ejszakaja_egeszsegugyi_szocialis_dolgozok_kasler_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f2f2b6-2e3c-43dc-952a-aeae3f2fb8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c70734-3abf-472d-9d73-85000a2e5061","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_muzeumok_ejszakaja_egeszsegugyi_szocialis_dolgozok_kasler_miklos","timestamp":"2021. június. 21. 20:33","title":"Ingyenes lesz a Múzeumok Éjszakája az egészségügyi és szociális dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sneider Tamás és felesége vendégháza jövő nyárra készülhet el.","shortLead":"Sneider Tamás és felesége vendégháza jövő nyárra készülhet el.","id":"202124_szent_laszlo_residence_panziot_fejleszt_akepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5e918-02be-4ce8-b000-e180d17cc1cb","keywords":null,"link":"/360/202124_szent_laszlo_residence_panziot_fejleszt_akepviselo","timestamp":"2021. június. 20. 16:10","title":"Panziót épít a volt Jobbik-elnök a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő és egy férfi holttestét találták meg vasárnap este Szegeden – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Egy nő és egy férfi holttestét találták meg vasárnap este Szegeden – közölte a Csongrád-Csanád Megyei...","id":"20210620_kettos_emberoles_szeged_gyilkossag_petofi_sugarut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f5776b-b01a-48fb-b581-a349ede8a452","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_kettos_emberoles_szeged_gyilkossag_petofi_sugarut","timestamp":"2021. június. 20. 23:44","title":"Megöltek két embert Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször módosították a kedvükért. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a második helyezettel. ","shortLead":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször...","id":"20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d634af-2728-446f-a9e7-90feda72bae1","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","timestamp":"2021. június. 21. 17:38","title":"Nem fizet a tankerület, mégsem lesz a zeneiskoláé a Damjanich utcai épület, amiről lemondott a FreeSZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb számában.","shortLead":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb...","id":"202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c831d47c-6885-4539-8a49-b70172d5196b","keywords":null,"link":"/360/202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","timestamp":"2021. június. 21. 10:00","title":"Még nem látszik mi lehet a POSZT utódja, de a töprengés elkezdődött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad19b37-12ca-4486-accb-7fd8ed8cfadd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban látja a jövőt a Microsoft. A vállalat egy látványos videóban is bemutatta e nagyszabású projekttel kapcsolatos elképzeléseit.","shortLead":"A tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban látja a jövőt a Microsoft. A vállalat egy látványos videóban is...","id":"20210620_project_natick_microsoft_youtube_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad19b37-12ca-4486-accb-7fd8ed8cfadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2118efc-b061-46f9-ae38-b717fbab2f1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_project_natick_microsoft_youtube_video","timestamp":"2021. június. 20. 18:03","title":"Felhő a mélyben: 3D videón a Microsoft tenger alatti adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek a nyárra halasztott ötkarikás játékok helyszínére, Japánba.","shortLead":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek...","id":"20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3d24a9-0761-4de4-9ed6-0f0b162def64","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","timestamp":"2021. június. 20. 16:12","title":"Tokió 2020: megvan az első pozitív koronavírusteszt az érkezettek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]