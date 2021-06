Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","shortLead":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","id":"20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4014b786-02ec-4b1b-804d-26161c15dc70","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","timestamp":"2021. június. 22. 17:59","title":"Orbán Viktor:Jankovics Marcell megmutatta, mit kell megvédenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","shortLead":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","id":"20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306b37e9-0e6a-4c0f-9916-2a3f40545c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","timestamp":"2021. június. 21. 16:55","title":"A HÖOK azt kéri a kormánytól, hogy megint adják ki nyelvvizsga nélkül a diplomákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","shortLead":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","id":"20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c4c192-b84e-435e-bf19-37fdc9bcd8f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","timestamp":"2021. június. 21. 14:07","title":"Már több mint 60 ezren kérik, hogy Jeff Bezos ne térjen vissza az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket a pedofilokkal összemosó magyar szabályozásról. 