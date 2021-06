Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. A D-csoport attól igazán izgalmas, hogy innen mind a négy csapatnak van esélye mind a továbbjutásra, mind a kiesésre. ","shortLead":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. A D-csoport...","id":"20210622_eb_tizenkettedik_nap_pp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3eccf2-83b6-42f6-8eff-5868a3288788","keywords":null,"link":"/sport/20210622_eb_tizenkettedik_nap_pp","timestamp":"2021. június. 22. 06:40","title":"Anglia-Csehország és Horvátország-Skócia mérkőzések a harmadik csoportkörben – élőben a foci-Eb tizenkettedik napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e4f2e-4ec7-42f8-8fe6-a3fbe4c9976a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott hátvédje úgy nyilatkozott a saját eddigi teljesítményéről, hogy \"benne van a pakliban\" egy-két szerencsétlen mozdulat.","shortLead":"A magyar válogatott hátvédje úgy nyilatkozott a saját eddigi teljesítményéről, hogy \"benne van a pakliban\" egy-két...","id":"20210621_willi_orban_sallai_roland_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888e4f2e-4ec7-42f8-8fe6-a3fbe4c9976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84be82-84dd-4271-ba78-ba8e0635a4e6","keywords":null,"link":"/sport/20210621_willi_orban_sallai_roland_foci_eb","timestamp":"2021. június. 21. 18:47","title":"Willi Orbán: A német a legkomplettebb együttes a csoportunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának eredménye.","shortLead":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának...","id":"124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8902f4c0-9487-461f-803f-ddd383f46e90","keywords":null,"link":"/360/124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","timestamp":"2021. június. 22. 10:00","title":"Van, ami jobban segítheti a koraszülöttek túlélését, mint az inkubátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük csak a jogszabályoknak megfelelő feltételeknek megfelelően akartak dolgozni. Munkajogi per is lehet a traumatológiai osztály dolgozóinak távozásából.","shortLead":"Szerintük csak a jogszabályoknak megfelelő feltételeknek megfelelően akartak dolgozni. Munkajogi per is lehet...","id":"20210622_Visszautasitjak_a_Zala_megyei_korhaz_kozlemenyet_a_felmondott_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76983dcb-de4c-4396-82f7-cc583edf170b","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Visszautasitjak_a_Zala_megyei_korhaz_kozlemenyet_a_felmondott_orvosok","timestamp":"2021. június. 22. 18:07","title":"A távozó Zala megyei orvosok visszautasítják, hogy zsarolták volna a kórház vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","shortLead":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","id":"20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e83c7c5-4c49-4e5a-a9e3-49d9655b9beb","keywords":null,"link":"/elet/20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","timestamp":"2021. június. 21. 11:34","title":"40 kilósra nőttek egy brit férfi veséi, már lélegezni is alig tud miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","shortLead":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","id":"20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ace30-db00-4365-89de-7fae232766ed","keywords":null,"link":"/elet/20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","timestamp":"2021. június. 21. 05:42","title":"Videó is készült arról, ahogy a Vígszínházra felmászó fiatal lezuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Különleges művészeti eseményt rendeznek a nyári napforduló alkalmából: hétfőn közép-európai idő szerint 14 óra 42 perctől a világ több mint 60 művészeti helyszíne Zoomon összekapcsolva 24 órán keresztül fogja videón közvetíteni az égboltot. Megvalósul Yoko Ono álma.



","shortLead":"Különleges művészeti eseményt rendeznek a nyári napforduló alkalmából: hétfőn közép-európai idő szerint 14 óra 42...","id":"20210621_Ma_megvalosul_Yoko_Ono_alma_teven_kozvetitik_az_egboltot_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24de94a5-db07-4090-81ef-4b9cb8a5d257","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Ma_megvalosul_Yoko_Ono_alma_teven_kozvetitik_az_egboltot_vilagszerte","timestamp":"2021. június. 21. 11:42","title":"Ma az egész világon megnézhetik, milyen a Szabolcs utca felett az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tart attól a fideszes Simonka György, hogy börtönbe kell mennie, szerinte az ügye nem áll rosszul. Nem tartja magát bűnösnek, és különösebben vagyonosnak sem. Lázár Jánosnak pedig szerinte csendben kellene maradnia.","shortLead":"Nem tart attól a fideszes Simonka György, hogy börtönbe kell mennie, szerinte az ügye nem áll rosszul. Nem tartja magát...","id":"20210622_simonka_gyorgy_interju_24hu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2298ca5-5209-46ab-8c21-7b0720434cec","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_simonka_gyorgy_interju_24hu","timestamp":"2021. június. 22. 08:07","title":"Simonka György: Én Lázár Jánosról regényt tudnék írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]