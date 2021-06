Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt. Matolcsy György már nem kritizálta nyíltan a kormány gazdaságpolitikáját, inkább focis hasonlathoz nyúlt.","shortLead":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt...","id":"20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7db50-b4c4-4717-aa63-942c54793d88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","timestamp":"2021. június. 22. 16:41","title":"Matolcsy György fociba csomagolta a kritikáit – vajon kinek a kedvéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik generációja idén ismét megújult, amelyet még inkább letisztult irányába fejlesztettek tovább. Kipróbáltuk a három- és ötajtós és kabrió Coopereket.","shortLead":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik...","id":"20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc31685-f8b0-4e3e-a86b-5f01ed105690","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","timestamp":"2021. június. 22. 04:41","title":"Minimalista facelift – menetpróbán a megújult Mini Cooper család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceed29d-7b3b-40e9-9142-0dedded24f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt próbálják a kutatók megérteni, hogy vándorolnak a rovarok és miként terjeszthetik az általuk hordozott betegségeket.","shortLead":"Azt próbálják a kutatók megérteni, hogy vándorolnak a rovarok és miként terjeszthetik az általuk hordozott betegségeket.","id":"20210622_bogancslepke_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ceed29d-7b3b-40e9-9142-0dedded24f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2054c712-7649-4de2-8dcb-10eb183867bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_bogancslepke_kutatas","timestamp":"2021. június. 22. 21:41","title":"Kiderült egy rovarról, hogy 12-14 ezer kilométert is képes megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d9a04-f4a1-4ed0-a35e-320f4dd95e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor külföldi bírálóinak is tudnia kell Karácsony Gergely szerint, hogy a magyar kormánynak egyre kevesebb köze van Magyarországhoz.","shortLead":"Orbán Viktor külföldi bírálóinak is tudnia kell Karácsony Gergely szerint, hogy a magyar kormánynak egyre kevesebb köze...","id":"20210623_karacsony_gergely_homofobtortveny_szegyen_a_kormanye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387d9a04-f4a1-4ed0-a35e-320f4dd95e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5c4d7b-6301-41df-bd77-a137b36fe438","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_karacsony_gergely_homofobtortveny_szegyen_a_kormanye","timestamp":"2021. június. 23. 17:45","title":"Karácsony a homofóbtörvényről: A szégyen a kormányé, és nem az országé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A német-magyar meccs helyett az Olasz Testvérek párt elnökével tárgyalt a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A német-magyar meccs helyett az Olasz Testvérek párt elnökével tárgyalt a magyar miniszterelnök.","id":"20210623_olasz_orban_novak_szelsojobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5d7ce-083f-4ba9-a7f9-891fa619397a","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_olasz_orban_novak_szelsojobb","timestamp":"2021. június. 23. 20:12","title":"Az olasz szélsőjobboldal egyik vezetőjével tárgyalt Orbán és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért az UEFA nem engedte, hogy a müncheni önkormányzat szivárványszínekkel világítsa meg a helyi stadiont a magyar válogatott mérkőzésére.","shortLead":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért...","id":"20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405100d-6993-4fae-b6a3-22931ffb5fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","timestamp":"2021. június. 23. 10:12","title":"A magyar gazdaság motorjai szivárványszínű logókkal mutatnak fityiszt a kormánynak és az UEFA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek a kórházakban.","shortLead":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek...","id":"20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb99252c-7bbb-481d-b810-1d12eb70d149","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","timestamp":"2021. június. 23. 16:03","title":"Vizsgálatot indított az ombudsman a fizetős kórházi PCR-tesztek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Eb hétfői meccsein előbb Ausztria bebiztosította a továbbjutását az ukránok ellen, majd Dánia megmutatta, hogy Eriksen újraélesztése és két vereség után is fel lehet állni a padlóról. Ennek pedig minden olyan csapat is nagyon örülhetett, aki legalább négy pontnál tart már.","shortLead":"Az Eb hétfői meccsein előbb Ausztria bebiztosította a továbbjutását az ukránok ellen, majd Dánia megmutatta...","id":"20210621_Eb_foci_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27648c6-b200-41c7-8d78-4f563ee98e44","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Eb_foci_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 23:30","title":"Nem csak Dánia és Ausztria jutott tovább, hanem Svájc, a csehek, az angolok, a svédek és a franciák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]