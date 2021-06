Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló intézkedéseket tartalmaz.","shortLead":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló...","id":"20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ca14f0-23cf-4317-b9de-ba8bea4c6a09","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","timestamp":"2021. június. 21. 15:39","title":"Már a britek is aggódnak a magyar melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet, a Fudan Egyetemét és a Budapest–Belgrád vasútvonalét.","shortLead":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet...","id":"20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b52a2f6-4dfb-4052-8791-790dda1b0aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2021. június. 22. 12:12","title":"Hszi Csin-pingnek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd41146b-2936-4c25-b10f-f697e946a362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAS a legendás Mayflower útját követi, illetve követné, de most adódott vele egy kis gond. A szakértők hangsúlyozták: a számítógép nem ébredt öntudatra.","shortLead":"A MAS a legendás Mayflower útját követi, illetve követné, de most adódott vele egy kis gond. A szakértők hangsúlyozták...","id":"20210621_mayflower_onvezeto_hajo_atlanti_ocean_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd41146b-2936-4c25-b10f-f697e946a362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec17159-c089-46a3-942b-d16982ef1356","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_mayflower_onvezeto_hajo_atlanti_ocean_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. június. 21. 17:33","title":"Máris visszafordult a hajó, amelyet a mesterséges intelligenciának kellene átvinnie az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7882b-4aea-4d29-a4f5-fdab5da7040a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Elhunyt 4 beteg, 54 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047ac78-b560-45eb-aac5-b6d0800ec592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy Ádámhoz kerülő Serényi-kastélyhoz kapcsolódnak.","shortLead":"Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy...","id":"20210622_kastely_V_kerulet_vallalkozo_Rogan_Antal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047ac78-b560-45eb-aac5-b6d0800ec592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a131afd7-1dc3-48a9-acbe-2a8fc675fb6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_kastely_V_kerulet_vallalkozo_Rogan_Antal","timestamp":"2021. június. 22. 12:40","title":"A kastély után a környező földek is az V. kerületi vállalkozóhoz kerültek Rogán feleségnek falujában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert kocsiban. ","shortLead":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert...","id":"20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f28c7-3c46-43f2-92ad-06d919ca3e76","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","timestamp":"2021. június. 21. 11:16","title":"30 éves a Thelma és Louise – csókkal ünnepelt a két főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","shortLead":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","id":"20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddc1c5-472e-4462-9cb8-0b991a037667","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","timestamp":"2021. június. 23. 09:39","title":"DPA: Orbán lemondta az útját a magyar meccsre Münchenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","shortLead":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","id":"20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6ee6c3-a14c-4f2c-ac90-7d89fc51257a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","timestamp":"2021. június. 22. 07:59","title":"Szemrevaló kombi: itt a vadonatúj, akár zöld rendszámos Peugeot 308 SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]