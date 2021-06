Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","shortLead":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","id":"20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f814314-235f-4447-8970-1a9749509204","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","timestamp":"2021. június. 24. 15:29","title":"Bálamadzag kötötte gúzsba a gólyafiókákat Akasztón, a természetvédelmi őrök mentették meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jelentősen hátráltatja a zéró kibocsátás elérését, ha az országok csak az elektromos járművek bevezetésére koncentrálnak. Sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia az „aktív utazásnak”, így a kerékpározásnak és a gyaloglásnak a klímacélok megvalósításában, mint eddig gondolták – hangsúlyozza egy nemzetközi tudóscsoport.","shortLead":"Jelentősen hátráltatja a zéró kibocsátás elérését, ha az országok csak az elektromos járművek bevezetésére...","id":"202125_aktiv_utazas_zero_kibocsatas_ket_kerekkel_kevesebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892d0899-dd46-482a-9efc-8f53107ca544","keywords":null,"link":"/360/202125_aktiv_utazas_zero_kibocsatas_ket_kerekkel_kevesebb","timestamp":"2021. június. 24. 16:00","title":"Hihetetlenül sokat jelenthet, ha csak heti egy nap kerékpárra ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b85d68-6437-4475-92c2-7df0187b3989","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor 2010-es hatalomra kerülése óta hatalmasat nőttek a kormányfő édesapjának és testvéreinek cégei, és bár ezt sokáig titkolni próbálták, a fejlődés forrásai részben állami megrendelések.","shortLead":"Orbán Viktor 2010-es hatalomra kerülése óta hatalmasat nőttek a kormányfő édesapjának és testvéreinek cégei, és bár ezt...","id":"202125_kozpenzzel_porgetett_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b85d68-6437-4475-92c2-7df0187b3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a05ef6-4a2a-49a2-bca1-67bb9ac4aa41","keywords":null,"link":"/360/202125_kozpenzzel_porgetett_osztalek","timestamp":"2021. június. 24. 11:00","title":"Közpénzzel turbózza fel a profitot és az osztalékot az Orbán család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60-as éveiben járó férfi rávette a lányokat, hogy a jelenlétében öltözzenek át. Simogatta és puszilgatta is őket.","shortLead":"A 60-as éveiben járó férfi rávette a lányokat, hogy a jelenlétében öltözzenek át. Simogatta és puszilgatta is őket.","id":"20210623_iskolai_gondnok_szexualis_eroszak_molesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0fb1dd-1dfc-4912-acda-2d9264e78e87","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_iskolai_gondnok_szexualis_eroszak_molesztalas","timestamp":"2021. június. 23. 10:32","title":"Csaknem 12 évet kapott egy iskolai gondnok, aki 7–11 év közti kislányokat molesztált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e912cd3-8abd-4976-8a46-d4405b9406ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenséges hadsereg támadja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem engedik be, a városon belül pedig busszal viszik a magyar szurkolókat a stadionba – mondta el a miniszter.","shortLead":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem...","id":"20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e1a2c-f30c-462f-86f1-e122ee1ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 23. 18:15","title":"Szijjártó üzent a német–magyar meccsre tartó szurkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","shortLead":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","id":"20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b84898-7cbc-42e1-824c-6bb22e579723","keywords":null,"link":"/sport/20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 22:31","title":"2:1-re vezetünk a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]