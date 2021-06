Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","id":"20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba79d64c-ae46-4a88-8326-e367d6c2675f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","timestamp":"2021. június. 24. 06:41","title":"A DTM hőskorszakába repít vissza ez az alig használt eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386fe38e-abfe-485f-8196-48806b684125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mi berni döntőnek, Németországban berni csodának hívják az 1954-es világbajnoki döntőt, ahol azóta is érthetetlen körülmények közt kaptak ki Puskásék az NSZK-tól.","shortLead":"Mi berni döntőnek, Németországban berni csodának hívják az 1954-es világbajnoki döntőt, ahol azóta is érthetetlen...","id":"20210623_nemetmagyar_bern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386fe38e-abfe-485f-8196-48806b684125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f659b20c-e1e8-42e7-bd22-79d48018f6a6","keywords":null,"link":"/sport/20210623_nemetmagyar_bern","timestamp":"2021. június. 23. 14:25","title":"Amikor Magyarország utoljára tétmeccset játszott a németekkel, az mindkét ország identitását alakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9481cd-1b66-4789-bbf6-0050ecd02080","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkahelyi dokumentumkezelési szokásokról, illetve a munkavállalók ezzel kapcsolatos érzéseiről és elvárásairól kérdezte a magyarokat friss felmérésében a Canon hazai képviselete. A számokból sokan mindennapjaikra ismerhetnek.","shortLead":"A munkahelyi dokumentumkezelési szokásokról, illetve a munkavállalók ezzel kapcsolatos érzéseiről és elvárásairól...","id":"20210624_dokumentumkezelesi_szokasok_canon_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce9481cd-1b66-4789-bbf6-0050ecd02080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0dffd6-2560-46ae-804e-e562146f556e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_dokumentumkezelesi_szokasok_canon_felmeres","timestamp":"2021. június. 24. 11:33","title":"Tízből négy magyart ez idegesít az irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","shortLead":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","id":"20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8e196e-9f4b-4589-8bd0-07436675dc21","keywords":null,"link":"/sport/20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","timestamp":"2021. június. 23. 12:46","title":"Hosszabbított Szalai Ádámmal a Mainz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e6528b-9e42-4996-b0b9-cbf825d8a7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodellnél sportosabb, mégsem kőkemény új 911-es ötféle változatban készül. ","shortLead":"Az alapmodellnél sportosabb, mégsem kőkemény új 911-es ötféle változatban készül. ","id":"20210624_480_loerovel_erkezett_meg_az_uj_porsche_911_gts","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e6528b-9e42-4996-b0b9-cbf825d8a7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788344a6-5c09-4d05-a9ce-0c08df4c4b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_480_loerovel_erkezett_meg_az_uj_porsche_911_gts","timestamp":"2021. június. 24. 07:59","title":"480 lóerővel érkezett meg az új Porsche 911 GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka kapott védőoltást korábban. ","shortLead":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló...","id":"20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993775d9-d7c4-411b-a7dd-2976a4d2b070","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 15:50","title":"Elérte az ötödik járványhullám Izraelt, az oltás ellenére is sokaknak kell orvosi segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","shortLead":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","id":"20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83920af7-9be0-4d4c-a5cb-380304f0569b","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Hőségriasztás: a BKK 40 hektoliter vizet oszt szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b010d597-3073-4c28-b876-244da0f3fffa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Percekkel azután, hogy a spanyol hatóságok bejelentették John McAfee halálhírét, egy Q betűt tettek közzé az Instagram-oldalának kezelői.","shortLead":"Percekkel azután, hogy a spanyol hatóságok bejelentették John McAfee halálhírét, egy Q betűt tettek közzé...","id":"20210624_john_mcafee_instagram_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b010d597-3073-4c28-b876-244da0f3fffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e8e0e-8e99-4661-a316-1511d3a28608","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_john_mcafee_instagram_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2021. június. 24. 14:03","title":"Megjelent egy Q betű John McAfee Instagram-csatornáján, senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]