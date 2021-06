Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"986f1bdc-de0d-4090-88b2-e8a346d1a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán a Bayern München stadionjában csap össze a magyar válogatott a németekkel, az MLSZ pedig összeszedte azokat a tudnivalókat, amikkel feltétlenül érdemes tisztában lennie annak, aki a helyszínen készül a válogatott buzdítására. ","shortLead":"Szerdán a Bayern München stadionjában csap össze a magyar válogatott a németekkel, az MLSZ pedig összeszedte azokat...","id":"20210622_Munchen_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=986f1bdc-de0d-4090-88b2-e8a346d1a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1ba020-ae93-4a67-b87e-741a43524b77","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Munchen_stadion","timestamp":"2021. június. 22. 11:40","title":"Érdemes tisztában lenni pár dologgal, mielőtt Münchenbe indulnánk szurkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok bravúros játéka is csak egy döntetlenre, így sajnos egy kiesésre volt elég, azonban amit a német válogatott jelenleg kap a sportsajtótól, azt még nehezebben teszik zsebre, mint a magyarok az Eb korai lezárását. ","shortLead":"A magyarok bravúros játéka is csak egy döntetlenre, így sajnos egy kiesésre volt elég, azonban amit a német válogatott...","id":"20210624_nemet_sportsajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac50c99-8b77-4d5f-bc58-9bca8c0f4870","keywords":null,"link":"/sport/20210624_nemet_sportsajto","timestamp":"2021. június. 24. 07:44","title":"Ők maguk sem értik, hogyan jutottak tovább – német sajtószemle a mérkőzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide fejlesztése.","shortLead":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide...","id":"20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80519706-8986-41d0-85da-8b27a3eae1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2021. június. 22. 18:15","title":"Űrhajósoknak csinál mosószert a Tide, a Nemzetközi Űrállomáson fogják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","shortLead":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","id":"20210622_kanikula_szaharai_por","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d0d05c-0500-4b0f-97f0-5159e37d8f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_kanikula_szaharai_por","timestamp":"2021. június. 22. 18:25","title":"A kánikula mellé szaharai port is kapunk a nyakunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 39 éves férfi a résnyire nyitva hagyott ablakon át jutott be a lakásba. A sértett egy svéd nő volt, aki barátnőjével együtt érkezett Budapestre.","shortLead":"A 39 éves férfi a résnyire nyitva hagyott ablakon át jutott be a lakásba. A sértett egy svéd nő volt, aki barátnőjével...","id":"20210623_vademeles_ablak_sved_no_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d5b8cb-6cf8-477d-bf5e-73b10d3d5535","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vademeles_ablak_sved_no_budapest","timestamp":"2021. június. 23. 10:21","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bemászott egy VII. kerületi lakás ablakán, majd megerőszakolta az ott alvó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt kihagyni az Európa-bajnokságon szereplő válogatottból Szoboszlai Dominiket. A játékos reméli, hogy jobb idők következnek a pályafutásában.","shortLead":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt...","id":"20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a987a-35a2-4f0c-99cc-819004b91d82","keywords":null,"link":"/sport/20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 14:09","title":"Testileg és lelkileg is nagyon megviselte Szoboszlait a sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része május végére már 1,3 ezer milliárd forintos mínuszban volt.","shortLead":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része...","id":"20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25952eb4-6000-41c6-9fe1-bbe6d53900f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","timestamp":"2021. június. 23. 15:53","title":"A kormány öt hónap alatt 634 milliárd forinttal többet költött, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]