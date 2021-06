Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karneváli hangulatban sétálnak a franciák a stadionba.","shortLead":"Karneváli hangulatban sétálnak a franciák a stadionba.","id":"20210623_francia_szurkolok_vonulas_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c06c15-b1c0-4cb8-b7e2-22f6b4abeac2","keywords":null,"link":"/elet/20210623_francia_szurkolok_vonulas_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 23. 19:20","title":"Videó: így vonulnak a francia szurkolók a Puskás Arénába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál. Jelenlegi ismereteink alapján a gond a 4G-hálózatot érinti.","shortLead":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál...","id":"20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c1082-16dd-45b0-8066-31f31b721134","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","timestamp":"2021. június. 23. 23:03","title":"Önnél sincs térerő? Lassú a net? Országszerte valami gond van a Telekom mobilhálózatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar melegellenes törvény ellen tiltakozik az Európai Parlament is.","shortLead":"A magyar melegellenes törvény ellen tiltakozik az Európai Parlament is.","id":"20210623_Europai_Parlament_szivarvanyszinu_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7713aae-8ba6-4ad7-a73d-d4371d3b5062","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Europai_Parlament_szivarvanyszinu_zaszlo","timestamp":"2021. június. 23. 20:03","title":"Kitűzték az Európai Parlament épületére is a szivárványszínű zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69-en fertőzödtek meg.","shortLead":"69-en fertőzödtek meg.","id":"20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88bcd7-3796-48a3-b178-987fe45c01a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","timestamp":"2021. június. 24. 09:15","title":"Csütörtökre már csak egy ember hunyt el koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","shortLead":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","id":"20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e807c368-0e02-4218-ac82-c740d6feddf8","keywords":null,"link":"/elet/20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","timestamp":"2021. június. 23. 12:06","title":"Az ELTE joghallgatói nyerték a világ legrangosabb versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért, hogy legyőzzék a másik felet, hanem azok miatt a gyerekek miatt, akiket a nemrégiben elfogadott törvény védtelenül hagy. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért...","id":"20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6828c1-86ae-4e34-87d6-953e245a0c8a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:54","title":"„Szerintünk nem magyar VAGY szivárványos. Hanem magyar ÉS szivárványos” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","shortLead":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","id":"20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58112253-e6af-41b5-b05f-a1ae7d187e83","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","timestamp":"2021. június. 23. 12:19","title":"Von der Leyen magyarul is megüzente, mit gondol a melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre kell figyelni a német–magyar meccsen.","shortLead":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre...","id":"20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8b9e3-4711-4869-ac32-ec1d3b39909a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A magyar ultrák figyelmeztetnek: el kell takarni a Németországban büntetendő tetoválásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]