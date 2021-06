Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező iPhone-ok.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező...","id":"20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4df2a7-ddb0-4802-91dd-d7d1807bb9c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2021. június. 25. 10:33","title":"Nagy meglepetésekkel készülhet az Apple 2022-re az iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok is találhatók, amiket kifejezetten nekik készítettek.","shortLead":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok...","id":"20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd4b507-e04e-42b0-93f5-8383898b61f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","timestamp":"2021. június. 24. 08:40","title":"Végre: a Windows 11 pótolja a Windows 10 egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","shortLead":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","id":"20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da37fcf-034f-43ee-837f-ca5e8203054d","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","timestamp":"2021. június. 25. 11:05","title":"Házi őrizetbe került a Ryanair-gépről leszállított belarusz újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","shortLead":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","id":"20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd1efc-2cc2-470f-b33b-3f08ea9a06c8","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","timestamp":"2021. június. 24. 07:52","title":"Játszhat bármilyen bravúrosan a magyar csapat, Orbán Viktor nem tud leállni a kivilágítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális kisebbségekért.","shortLead":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális...","id":"20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6860179b-2e6e-490f-ac3c-d623c7f0e6cf","keywords":null,"link":"/360/20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","timestamp":"2021. június. 24. 18:40","title":"Egy betű eltéréssel igaz, amit Orbán Viktor Brüsszelben mondott arról: védi a melegek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jimmy Fallonnál például egész sikeres volt a korrepetálás. ","shortLead":"Jimmy Fallonnál például egész sikeres volt a korrepetálás. ","id":"20210625_Scarlett_Johansson_Budapest_Fekete_Ozvegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53909dc-caa0-476e-a169-653a120d53cd","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Scarlett_Johansson_Budapest_Fekete_Ozvegy","timestamp":"2021. június. 25. 12:17","title":"Scarlett Johansson megtanítja az amerikaiaknak, hogy kell kiejteni, hogy Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bentlakásos iskola 1899 és 1997 között működött.","shortLead":"A bentlakásos iskola 1899 és 1997 között működött.","id":"20210624_bentlakasos_iskola_sirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791df0fc-4953-4058-bb80-32721369bb0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_bentlakasos_iskola_sirok","timestamp":"2021. június. 24. 19:20","title":"Több száz sírt találtak Kanadában egy másik egykori bentlakásos iskola területén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47200776-79a9-4f73-b770-60a3c0fec4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram néhány felhasználó számára már lehetővé tette, hogy az asztali böngészős változaton keresztül is tölthessen fel képet.","shortLead":"Az Instagram néhány felhasználó számára már lehetővé tette, hogy az asztali böngészős változaton keresztül is...","id":"20210625_instagram_bongeszo_kep_feltoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47200776-79a9-4f73-b770-60a3c0fec4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4441f671-ac5e-43c5-a3c8-341c3001bdac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_instagram_bongeszo_kep_feltoltese","timestamp":"2021. június. 25. 09:50","title":"Új feltöltős funkciót tesztel az Instagram, a böngészős verzióban kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]