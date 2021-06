Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","shortLead":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","id":"20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddc1c5-472e-4462-9cb8-0b991a037667","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","timestamp":"2021. június. 23. 09:39","title":"DPA: Orbán lemondta az útját a magyar meccsre Münchenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef08d57d-44e0-44d8-afef-4fb8164d6463","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 150 ember megsérült, a halálos áldozatok száma 10 alatt van, egyelőre nem közöltek pontos adatot. A frontrendszer Magyarország felé halad.","shortLead":"Legalább 150 ember megsérült, a halálos áldozatok száma 10 alatt van, egyelőre nem közöltek pontos adatot...","id":"20210625_tornado_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef08d57d-44e0-44d8-afef-4fb8164d6463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96d3518-44cc-4ef8-b2aa-00273b1cf5be","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_tornado_csehorszag","timestamp":"2021. június. 25. 06:11","title":"Hatalmas tornádó pusztított a cseh-szlovák határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142ff1a9-0fd5-46b1-b7ea-ed721e9a55cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leginkább a 11–18 éves korosztály sínylette meg a pandémia legnehezebb hónapjait.","shortLead":"Leginkább a 11–18 éves korosztály sínylette meg a pandémia legnehezebb hónapjait.","id":"20210623_figyelemzavar_alvasproblema_magyar_gyerekek_koronavirus_jarvany_unicef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=142ff1a9-0fd5-46b1-b7ea-ed721e9a55cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0974f8-d2bf-4635-a207-873109cc84f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_figyelemzavar_alvasproblema_magyar_gyerekek_koronavirus_jarvany_unicef","timestamp":"2021. június. 23. 11:24","title":"Figyelemzavart, alvásproblémákat és motiválatlanságot okozott a magyar gyerekeknél a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","shortLead":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","id":"20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50a257-2ff0-44fb-a77f-7f61cc1c0dc4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"A föld alatt lepték meg a rajongói a születésnapos Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a20a6b-7fb0-43c5-93c5-12531a891c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan tiltakoztak, petícióztak, jogi úton akarták megakadályozni – hiába.","shortLead":"Sokan tiltakoztak, petícióztak, jogi úton akarták megakadályozni – hiába.","id":"20210623_Tul_szexi_lett_a_Marilyn_Monroeszobor_megis_felallitottak_Floridaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a20a6b-7fb0-43c5-93c5-12531a891c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee858917-8d74-4a63-be2a-4364a0d96d41","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Tul_szexi_lett_a_Marilyn_Monroeszobor_megis_felallitottak_Floridaban","timestamp":"2021. június. 23. 10:41","title":"Túl szexi lett a Marilyn Monroe-szobor, mégis felállították Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","shortLead":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","id":"20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd1efc-2cc2-470f-b33b-3f08ea9a06c8","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","timestamp":"2021. június. 24. 07:52","title":"Játszhat bármilyen bravúrosan a magyar csapat, Orbán Viktor nem tud leállni a kivilágítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok is találhatók, amiket kifejezetten nekik készítettek.","shortLead":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok...","id":"20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd4b507-e04e-42b0-93f5-8383898b61f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","timestamp":"2021. június. 24. 08:40","title":"Végre: a Windows 11 pótolja a Windows 10 egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","shortLead":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","id":"20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a919dafd-5793-4f1a-a0e8-19e87d5072da","keywords":null,"link":"/elet/20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2021. június. 24. 10:24","title":"Egyik szurkolótábor sem tisztelte a másik himnuszát a magyar–német meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]