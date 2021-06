Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Ha valóban elegünk van a korrupcióból, nem csak a Fidesz klientúraépítését kell elutasítanunk, írja szerzőnk.","shortLead":"Ha valóban elegünk van a korrupcióból, nem csak a Fidesz klientúraépítését kell elutasítanunk, írja szerzőnk.","id":"202125_Seres_kilora_megveve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e7a8c3-3183-439b-8188-329fa49427da","keywords":null,"link":"/360/202125_Seres_kilora_megveve","timestamp":"2021. június. 26. 13:30","title":"Seres: Nemet kell mondanunk a központi osztogatás filozófiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert bölcsebbek voltak, mint a magyarok. Önreflexióra lenne szükség, és ebben nagy segítséget adhatnának a filmek – mondja Csizmadia Ervin.","shortLead":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert...","id":"202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8555fab-1452-4e92-a39c-3c985b9a73a9","keywords":null,"link":"/360/202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"Csizmadia Ervin: Orbán téved, ha azt gondolja, az EU követni fog bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4846a1b5-d1b2-460a-bac3-6055ba1e216b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatkerekű robot az Utopia Planitia nevű régiót vizsgálja","shortLead":"A hatkerekű robot az Utopia Planitia nevű régiót vizsgálja","id":"20210627_kinai_marsjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4846a1b5-d1b2-460a-bac3-6055ba1e216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32112-f093-4622-99a5-14a558e8b9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_kinai_marsjaro","timestamp":"2021. június. 27. 11:58","title":"Megjött az első videó, amit a kínai Marsjáró küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5a75ff-d8f7-4d84-a03c-a0d6cdf0377d","c_author":"","category":"sport","description":"A holland labdarúgó-válogatott úgy készül a vasárnapi, Csehország elleni nyolcaddöntőjére az Európa-bajnokságon, hogy kizárólag maximális erőbedobással juthat tovább.","shortLead":"A holland labdarúgó-válogatott úgy készül a vasárnapi, Csehország elleni nyolcaddöntőjére az Európa-bajnokságon...","id":"20210626_Kemeny_meccsre_keszulnek_a_hollandok_a_csehek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5a75ff-d8f7-4d84-a03c-a0d6cdf0377d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e591e703-bd74-4c88-83d9-db5164cbdb54","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Kemeny_meccsre_keszulnek_a_hollandok_a_csehek_ellen","timestamp":"2021. június. 26. 12:59","title":"Kemény meccsre készülnek a hollandok a csehek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","shortLead":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","id":"20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7106ac8b-40bd-493d-8fbf-6d2d6317d881","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","timestamp":"2021. június. 27. 12:43","title":"Lemondott a brit egészségügyi miniszter, mert rajtakapták egy kollégájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Védőfelszerelés nélkül, veszélyes körülmények között dolgoztak. A főnök a napokban bíróság elé állt. ","shortLead":"Védőfelszerelés nélkül, veszélyes körülmények között dolgoztak. A főnök a napokban bíróság elé állt. ","id":"20210627_Megtiltotta_egy_Borsod_megyei_telep_fonoke_hogy_munkahelyi_balesetet_szenvedett_dolgozojahoz_mentot_hivjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aba0e8b-85f2-41a7-a7b4-61ff165a7ca0","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Megtiltotta_egy_Borsod_megyei_telep_fonoke_hogy_munkahelyi_balesetet_szenvedett_dolgozojahoz_mentot_hivjanak","timestamp":"2021. június. 27. 16:35","title":"Nem engedte a főnök, hogy mentőt hívjanak megsérült munkatársához, aki másnapra elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115ee58c-894d-4d5a-b8c5-bbea407365ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német törvényhozók olyan változtatásokat hagytak jóvá, amelyek megkönnyítik a náci üldöztetés elől menekülők leszármazottainak az állampolgárság megszerzését - írja a BBC.","shortLead":"A német törvényhozók olyan változtatásokat hagytak jóvá, amelyek megkönnyítik a náci üldöztetés elől menekülők...","id":"20210626_Konnyebben_nemet_allampolgarsaghoz_juthatnak_azok_akiknek_az_oseit_a_nacik_eluldoztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=115ee58c-894d-4d5a-b8c5-bbea407365ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4956f53-56a6-4929-b979-ca3ac3da94f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Konnyebben_nemet_allampolgarsaghoz_juthatnak_azok_akiknek_az_oseit_a_nacik_eluldoztek","timestamp":"2021. június. 26. 09:55","title":"Könnyebben német állampolgársághoz juthatnak azok, akiknek az őseit a nácik elüldözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]