Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd futtatni. Kár, hogy ez nem egészen úgy van, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk.\r

","shortLead":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd...","id":"20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a95452-125a-4523-83f5-6bd51c915850","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","timestamp":"2021. június. 29. 10:03","title":"Tényleg futnak az androidos appok a Windows 11-en, azonban van itt egy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196ece00-f459-434f-8c57-7ecd0a9f3c54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni a rabokat.","shortLead":"Csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni a rabokat.","id":"20210628_latogatasi_tilalom_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=196ece00-f459-434f-8c57-7ecd0a9f3c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f886aa51-2aa7-411e-98f5-cfddc9f98633","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_latogatasi_tilalom_borton","timestamp":"2021. június. 28. 07:56","title":"Véget ér a látogatási tilalom a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni, kinek az utasítására történt.","shortLead":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni...","id":"20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02facb51-e27c-48fc-8a4d-5d523711d2f2","keywords":null,"link":"/sport/20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","timestamp":"2021. június. 28. 19:53","title":"MLSZ: Be lehetett vinni szivárványos zászlót a vasárnapi meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali párt vezetője Mark Ruttét bírálta, miután a holland miniszterelnök arról beszélt, hogy a melegellenes törvény miatt Magyarországnak már nincs helye az Európai Unióban.","shortLead":"A szélsőjobboldali párt vezetője Mark Ruttét bírálta, miután a holland miniszterelnök arról beszélt...","id":"20210628_wilders_rutte_melegellenes_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43418bbe-933f-4276-b33a-a37949642a98","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_wilders_rutte_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 28. 12:52","title":"Wilders: A holland kormányfő utálja Magyarországot, és Orbán Viktort is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco, hozzátéve, hogy az új mobilra adott kedvezményért cserébe sok ügyfél visszaadná régi készülékét a szolgáltatónak, de ebben egyelőre kevés cég látta meg az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco...","id":"20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4e9a51-7ace-4003-b963-0b25321d0078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","timestamp":"2021. június. 28. 09:03","title":"24 hónapon belül önnek is ilyen telefonja lesz, erre nagyon jó esély van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","shortLead":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","id":"20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95faa915-9607-41a9-8d8d-06963ce01309","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","timestamp":"2021. június. 28. 17:08","title":"Kínai villanyautó jön a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet Explorer.","shortLead":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet...","id":"20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1935ac1a-eb04-4690-80c8-713b462c3607","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","timestamp":"2021. június. 28. 10:03","title":"Egy korszak vége: végleg kikerül a Windowsból az Internet Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és szervezeteknek nem lenne szabad hozzáférni a helyreállítási alaphoz.","shortLead":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és...","id":"20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd23e0c-4a1f-4989-8cbd-2639dee2930c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","timestamp":"2021. június. 28. 12:01","title":"Orbán vejétől óvnák meg az uniós pénzeket egy Von der Leyennek küldött levél írói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]