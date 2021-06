Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zádori Jánost mellett további öt embert ítéltek el, amiért az általuk képviselt társaságok nevében jogtalanul igényeltek és hívtak le uniós támogatásokat. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Zádori Jánost mellett további öt embert ítéltek el, amiért az általuk képviselt társaságok nevében jogtalanul...","id":"20210628_koltsegvetesi_csalas_pecsavarad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc86c245-5220-448d-8063-2182f75da50c","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_koltsegvetesi_csalas_pecsavarad","timestamp":"2021. június. 28. 16:17","title":"Költségvetési csalás miatt ítélték el Pécsvárad polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770e8f9-6d88-4b6c-a2b0-791f045b2fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tudósok előtte-utána készült műholdfelvételek alapján tudták meg, hogy eltűnt egy akkora tó az Antarktiszról, mint a fél Balaton.","shortLead":"Az ausztrál tudósok előtte-utána készült műholdfelvételek alapján tudták meg, hogy eltűnt egy akkora tó...","id":"20210629_antarktisz_to_jeg_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b770e8f9-6d88-4b6c-a2b0-791f045b2fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91267611-a88e-4cb4-a224-3370fc7a3939","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_antarktisz_to_jeg_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 29. 15:03","title":"Teljesen eltűnt egy tó az Antarktiszról, a tudósok sem értik, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök izraeli kollégájának beszélt erről.","shortLead":"Az amerikai elnök izraeli kollégájának beszélt erről.","id":"20210629_Biden_Amig_rajtam_mulik_Irannak_nem_lesz_atomfegyvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01565dde-6bdf-431a-8e46-0808f231f9c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_Biden_Amig_rajtam_mulik_Irannak_nem_lesz_atomfegyvere","timestamp":"2021. június. 29. 06:03","title":"Biden: Amíg rajtam múlik, Iránnak nem lesz atomfegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","shortLead":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","id":"20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d309234-e975-42cd-9228-a15859b3f5bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","timestamp":"2021. június. 28. 09:10","title":"Pillanatok alatt lángba borult egy BMW Sárvárnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében a koronavírusos idők lenyomatát adja az egyik legismertebb kortárs német írónő, Juli Zeh új regénye.","shortLead":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében...","id":"202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b79c4c-360b-4812-8d57-1c2a44ecd173","keywords":null,"link":"/360/202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","timestamp":"2021. június. 28. 13:00","title":"Ez történhet, ha a falu nácija és egy fővárosi toleráns ugyanott élik át a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b5e453-f8dd-4582-8d94-94b0b77343ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utóbbi hetek talán legdurvább jelenete.","shortLead":"Az utóbbi hetek talán legdurvább jelenete.","id":"20210627_8as_ut_eletveszelyes_szabalytalansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b5e453-f8dd-4582-8d94-94b0b77343ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaf7f1d-296c-4a01-ab2d-88ff1fff7a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_8as_ut_eletveszelyes_szabalytalansag","timestamp":"2021. június. 28. 04:22","title":"Félelmetes szabálytalanság-sorozatot vett fel egy motoros kamerája a 8-as úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","shortLead":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","id":"20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbead10-fcb2-49bb-90af-4c64b6bb7d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 28. 05:57","title":"Két hét alatt a hetedik újságírót tartóztatták le egy hongkongi demokráciapárti lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Főkert a Facebookon üzente meg, hogy tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de kérik, „soha ne vágjanak bele szaktudás vagy szakmai egyeztetés nélkül egy közterületen található zöldfelület fenntartásába”. ","shortLead":"A Főkert a Facebookon üzente meg, hogy tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de kérik, „soha ne vágjanak...","id":"20210629_fidelitas_mehlegelo_fatorzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec04934a-8989-4d3a-989d-7f1358129a00","keywords":null,"link":"/elet/20210629_fidelitas_mehlegelo_fatorzs","timestamp":"2021. június. 29. 07:25","title":"A fidelitasosok a fa törzsébe is belevágtak a kaszájukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]