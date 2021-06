Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén végre újra megrendezik augusztus 3–7 között az Ördögkatlan Fesztivált.



","shortLead":"Idén végre újra megrendezik augusztus 3–7 között az Ördögkatlan Fesztivált.



","id":"20210629_Orokke_az_Ordogkatlan_vednoke_marad_Torocsik_Mari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed22cca-7f38-4234-905b-d7336a04c359","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Orokke_az_Ordogkatlan_vednoke_marad_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. június. 29. 15:12","title":"Örökké az Ördögkatlan védnöke marad Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0d1d0-6c95-4102-b004-0a8b04db0de6","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A harmadik hullám lecsengése után még eksztázis van, egyelőre korai lenne tanulságokról beszélni – állítja Örkény Antal, az ELTE Társadalomtudományi Karának tanára, az MTA doktora. A kutató szerint a magyar társadalomnak fel kell ismernie, hogy a kormány politikai haszonszerzésből átlépett bizonyos gazdasági és magánéleti határokat. A felborult világrendben azt viszont lehetetlenség megmondani, ki lesz a válság politikai győztese az identitáskérdésre rárepülő Fidesz és a kormányt negligáló ellenzék közül.","shortLead":"A harmadik hullám lecsengése után még eksztázis van, egyelőre korai lenne tanulságokról beszélni – állítja Örkény...","id":"20210630_Orkeny_Antal_covid_tarsadalom_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be0d1d0-6c95-4102-b004-0a8b04db0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d73e2f-a267-4f85-95e0-64c926b2a606","keywords":null,"link":"/360/20210630_Orkeny_Antal_covid_tarsadalom_interju","timestamp":"2021. június. 30. 11:00","title":"Örkény Antal: A járvány alatt a kormány visszaélt az emberek bizalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról, mi jöhet a járvány után. Örkény Közeli harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról...","id":"20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcfa1d4-bd37-4620-88db-b1f3a9164ce0","keywords":null,"link":"/360/20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","timestamp":"2021. június. 29. 19:00","title":"Doku360: „A színházat nem lehet megúszni. Arra szükség van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","shortLead":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","id":"20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b502652-c04e-4302-977b-d69de8d27462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","timestamp":"2021. június. 30. 07:00","title":"Hosszú Katinka és Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","shortLead":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","id":"20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0fe69-a50e-4de6-84fb-0eb6ae6b0d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","timestamp":"2021. június. 29. 15:49","title":"Bloomberg: Jogi lépésekre készül az EU a lengyel \"LMBTQ-mentes övezetek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Súlyos állításokat fogalmazott meg egy korrupcióellenes szervezet a nemrég megbukott izraeli miniszterelnökről.","shortLead":"Súlyos állításokat fogalmazott meg egy korrupcióellenes szervezet a nemrég megbukott izraeli miniszterelnökről.","id":"20210629_Miert_surgette_Netanjahu_nemet_hadihajok_megvasarlasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5021de15-c65e-4dbc-b457-3271926f205c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_Miert_surgette_Netanjahu_nemet_hadihajok_megvasarlasat","timestamp":"2021. június. 29. 14:05","title":"Miért sürgette Netanjahu német hadihajók megvásárlását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar víruskutató szerint a delta plusz ellenáll az olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú Covid-betegeket kezelik.","shortLead":"Egy magyar víruskutató szerint a delta plusz ellenáll az olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú...","id":"20210628_delta_plusz_varians_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22603579-b3c9-4e2c-b7c7-abae1124b3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_delta_plusz_varians_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. június. 28. 19:45","title":"Még ellenállóbbnak tűnik az újonnan azonosított koronavírus-változat, a delta plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","shortLead":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","id":"20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59552d67-59b8-4af8-9aa7-5ba6917ec7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","timestamp":"2021. június. 29. 15:59","title":"A Pfizer már több mint 6 millió adag vakcinát szállított Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]