Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f579fee2-03b3-4f33-b759-d10e1f860f7e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210630_Marabu_Feknyuz_Hatvanpuszta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f579fee2-03b3-4f33-b759-d10e1f860f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642abc36-3212-4247-adbc-285efe1b4773","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Marabu_Feknyuz_Hatvanpuszta","timestamp":"2021. június. 30. 08:50","title":"Marabu Féknyúz: Hatvanpuszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Természetes a gondolat, hogy a szeretteinket akkor is biztonságban szeretnénk tudni anyagi szempontból, ha velünk történik valami. Alapvetően erre való a hagyományos, kockázati életbiztosítás, ami általában halálesetre és súlyos, maradandó egészségkárosodásra fizet. Hogyan köthetünk ilyen biztosítást, illetve lehet-e úgy szerződni, hogy más a biztosított, nem pedig az, aki megköti a szerződést? És mit tehet a kedvezményezett, ha biztosítási összeg illeti meg? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360 elemzői. ","shortLead":"Természetes a gondolat, hogy a szeretteinket akkor is biztonságban szeretnénk tudni anyagi szempontból, ha velünk...","id":"20210630_eletbiztositas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d154dc6-cfbc-449b-b17a-75b939819e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_eletbiztositas_bank360","timestamp":"2021. június. 30. 13:11","title":"Köthetünk-e másra életbiztosítást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze elmondta a véleményét a homofóbtörvényről. ","shortLead":"A Nemzet Színésze elmondta a véleményét a homofóbtörvényről. ","id":"20210630_Bodrogi_Gyula_Nem_lett_volna_szabad_azt_a_szot_odairni_hogy_homoszexual","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b344926-aaa3-4124-8aff-a838344623ce","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Bodrogi_Gyula_Nem_lett_volna_szabad_azt_a_szot_odairni_hogy_homoszexual","timestamp":"2021. június. 30. 09:18","title":"Bodrogi Gyula: Nem lett volna szabad azt a szót odaírni, hogy „homoszexuál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőknek készült Chrome Canary böngészőbe már betette azt a widgetet a Google, ami hatékonyabbá teheti az internetes keresést.","shortLead":"A fejlesztőknek készült Chrome Canary böngészőbe már betette azt a widgetet a Google, ami hatékonyabbá teheti...","id":"20210630_google_kereso_widget_android_chrome_canary","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028ebbe6-40f4-4cb6-a1d6-e942bd719426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_google_kereso_widget_android_chrome_canary","timestamp":"2021. június. 30. 16:03","title":"Újfajta keresővel kísérletezik a Google, Androidon már látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","shortLead":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","id":"20210628_fucsovics_marton_wimbledon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23f8ce-c78f-436d-83f5-85128d470e69","keywords":null,"link":"/sport/20210628_fucsovics_marton_wimbledon","timestamp":"2021. június. 28. 20:30","title":"Fucsovics Márton kiemelt tehetséget győzött le Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire alapozza ismereteit.","shortLead":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire...","id":"20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70a9cb-c3b3-44c9-aab0-8a392f6ed452","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","timestamp":"2021. június. 28. 18:43","title":"Az orosz külügyminiszter egy TikTok-videóra hivatkozva védte meg a magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b50f13-e65d-4d45-bb8c-b2b7a1777094","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szentesen, a Múzeumok Éjszakáján adott fél playback koncertet az énekes, legnagyobb slágerében némi magyarázatot adott, hogy miért is szereti Európát.","shortLead":"Szentesen, a Múzeumok Éjszakáján adott fél playback koncertet az énekes, legnagyobb slágerében némi magyarázatot adott...","id":"20210630_Varga_Miklos_szivarvanyos_ven_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23b50f13-e65d-4d45-bb8c-b2b7a1777094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba67eea-965c-4b1c-93e1-403fd94d9df2","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Varga_Miklos_szivarvanyos_ven_Europa","timestamp":"2021. június. 30. 14:53","title":"Varga Miklós énekelve üzente meg Brüsszelnek, hogy nem a szivárványos vén Európát szereti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden elkötelezettségéről biztosítja Izraelt. Kiestek a franciák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden...","id":"20210629_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc554d35-1d42-488d-8e2b-a9d107f35ec4","keywords":null,"link":"/360/20210629_Radar360","timestamp":"2021. június. 29. 08:00","title":"Radar360: A plakátok Karácsonynak üzennek, Szijjártó a homofóbtörvény ellenzőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]