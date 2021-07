Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a87970cf-5fb8-4efe-bf26-a44822c586bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint többek között az óvodai és iskolai étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket a gyermeküket egyedül nevelőkre is ki kellene terjeszteni.","shortLead":"A független képviselő szerint többek között az óvodai és iskolai étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket a gyermeküket...","id":"20210630_Szel_Bernadett_egyszulos_csalad_tartasdij_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a87970cf-5fb8-4efe-bf26-a44822c586bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d115104-2a84-4632-a60b-c947850399b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Szel_Bernadett_egyszulos_csalad_tartasdij_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 14:08","title":"Szél Bernadett az egyszülős családokat segítő törvényjavaslatot nyújtott be, de hamar lesöpörték a terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","shortLead":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","id":"20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafdb8-ffe9-4b45-919f-23a0bd7c5004","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","timestamp":"2021. június. 30. 19:13","title":"A gyerekekre zúdított fideszes kampányvideók miatt tett panaszt a YouTube-nál a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. ","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall...","id":"20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57a09e3-980d-45f6-937b-24fda8440dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","timestamp":"2021. június. 30. 15:14","title":"Forgatókönyvek Orbánra: Mit tehet az Európai Unió a magyar kormányfővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két táncos megsérült.","shortLead":"Két táncos megsérült.","id":"20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2cb26-a048-49d3-8153-c57a6735f3a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","timestamp":"2021. június. 30. 09:45","title":"Baleset az Operettszínházban: ledőlt a díszlet a főpróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte a Wigner Fizikai Kutatóközpont. Ezzel újabb hiányzó láncszemmel egészítette ki az extrém kozmikus jelenségekről alkotott ismereteinket a gravitációs hullámok detektálására létrejött, az észlelést végző LIGO-Virgo-KAGRA együttműködés, amelyben három magyar kutatócsoport is részt vesz.","shortLead":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte...","id":"20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e0a1da-e173-4dc6-8289-32c7ea422d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","timestamp":"2021. június. 30. 12:03","title":"Sosem látott jelenséget kaptak el a csillagászok: összeolvadt egy fekete lyuk és egy neutroncsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4051f19-138a-40c8-8ddf-3ea85e06e667","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Fukusimai Egyetem kutatója szerint nem az erőmű 2011-es katasztrófája okozta a genetikai változást az állatoknál.","shortLead":"A Fukusimai Egyetem kutatója szerint nem az erőmű 2011-es katasztrófája okozta a genetikai változást az állatoknál.","id":"20210630_Hibrid_vaddiszno_fukusima_atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4051f19-138a-40c8-8ddf-3ea85e06e667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c18540-fabc-4b5c-8a66-1712cdab765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_Hibrid_vaddiszno_fukusima_atomeromu","timestamp":"2021. június. 30. 13:03","title":"Házisertés-vaddisznó hibridek jelentek meg a fukusimai atomerőmű környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai horgásztavak is: a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a hazai ökoszisztémára katasztrofális következményekkel járhat számos tényező. ","shortLead":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai...","id":"20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b6c02-9c00-4967-b99f-9f33fd3fb80e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","timestamp":"2021. június. 29. 14:00","title":"A Velencei-tó esete nem egyedi, más tavaknál is lehet tömeges halpusztulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Fogadják el, hogy igenis mindennek lehet egy kis helye a környezetünkben” – üzente Cser-Palkovics András.","shortLead":"„Fogadják el, hogy igenis mindennek lehet egy kis helye a környezetünkben” – üzente Cser-Palkovics András.","id":"20210629_cser_palkovics_andras_fidelitas_kaszalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbb0638-ec2b-4c13-9a8e-3a5315e0c351","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_cser_palkovics_andras_fidelitas_kaszalas","timestamp":"2021. június. 29. 11:27","title":"Fideszes polgármester szúrt oda a kaszáló Fidelitasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]