A honvédelmi miniszter és a Honvédség parancsnoka is megszólalt a zaklatással vádolt alezredes ügyében.

Nem tehetett mást Ruszin-Szendi Romulusz (a Honvédség nemrég kinevezett parancsnoka), mivel nem csak a zaklató alezredes érintettségét kell vizsgálni – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az RTL Híradónak a HVG által szerdán kirobbantott honvédségi zaklatásos botrányról azzal kapcsolatban, hogy a parancsnok megszüntette a korábban folyó méltatlansági eljárást az alezredes ellen.

Az ügy lényege, hogy a Honvédség egyik ezredének hivatásos női tagját - a nő tanúvallomása szerint - szexuálisan zaklatta az ezred parancsok-helyettese, egy befolyásos alezredes, a nő azonban hiába kért segítséget a honvédségen belül, nem kapott, így végül az ügyészségen tett feljelentést. Arról is írtunk a cikkben, hogy az ügyben – az ügyészségi nyomozástól függetlenül – méltatlansági eljárás is indult az alezredes ellen, azonban ezt az eljárást Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvédség nemrég kinevezett parancsnoka megszüntette, majd utána egy fegyelmi eljárás indult az ügyben.

A miniszter és a parancsnok egy pénteki sajtótájékoztatón válaszolt az RTL Klub kérdéseire, írásban azonban nem annyira közlékenyek: A HVG 11 nappal ezelőtt kereste meg a Honvédelmi Minisztériumot és a tárcánál azóta sem kerítettek sort arra, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre.

Benkő azt mondta a riportereknek a méltatlansági vizsgálat leállításáról, hogy ha többszereplős az ügy, akkor nem lehet egy embert kiemelni, hanem az ő fegyelmi vizsgálatával együtt, a körülményeket és a többi érintett közrehatását is vizsgálni kell. A tárcavezető azt is elmondta a csatornának, hogy azt is vizsgálják, akik tudtak az esetről, miért nem tettek semmit.

Ruszin-Szendi azt mondta az ügyről, aki őt ismeri, vagy vele szolgált, az pontosan tudja, hogy mit jelent nála a zéró tolerancia. „Nekem nem az a célom, hogy ezt a problémát gyorsan megoldjuk, egy-két kollégát kirúgok, egy-két embert áthelyezek, aztán megyünk szépen tovább. Ennek az üzenetét kell megszüntetni és mindenki, aki egyenruhában van, jól értse, ahogy mik azok az erkölcsi normák, amikből nem engedünk!” – mondta.

Csütörtökön, a cikk megjelenését követően a Honvédelmi Minisztérium már reagált az ügyre, csak éppen az nem derült ki, miért szüntették meg a méltatlansági eljárást.