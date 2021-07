Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de33347b-ed40-4af2-b842-db9c256675fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adományokat gyűjtő texasi Goodwillben fedeztek fel egy, még a ritkaságok között is különlegesnek mondható Atari-játékot. Aukcióra került, és szinte pillanatok alatt el is kelt a nem mindennapi adomány.","shortLead":"Az adományokat gyűjtő texasi Goodwillben fedeztek fel egy, még a ritkaságok között is különlegesnek mondható...","id":"20210701_goodwill_atari_jatek_aukcioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de33347b-ed40-4af2-b842-db9c256675fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d3a3c9-6393-4a9e-8499-ade6bf76955e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_goodwill_atari_jatek_aukcioja","timestamp":"2021. július. 01. 11:03","title":"3 millióért sikerült eladni egy játékot, a pénzt hajléktalanok kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy megbolondított vígjátékkal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c155d5-0688-467c-b9dd-c45fed1a9727","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","timestamp":"2021. július. 02. 09:30","title":"Foci helyett: Igazi mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli megmondóember szerint elvégezte, amivel megbízták.","shortLead":"A kormányközeli megmondóember szerint elvégezte, amivel megbízták.","id":"20210701_gfg_szazadveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3c0af6-35e4-484e-8656-02a72d9f84af","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_gfg_szazadveg","timestamp":"2021. július. 01. 15:24","title":"Otthagyja a Századvég Alapítványt G. Fodor Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","shortLead":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","id":"20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba60b482-1855-4ebe-98da-8a5471ddd609","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","timestamp":"2021. július. 01. 14:03","title":"A világ legapróbb technológiai eszközét alkották meg izraeli kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lyttont evakuálni kellett a futótüzek miatt, a városban szinte látni sem lehet sűrű füsttől.","shortLead":"Lyttont evakuálni kellett a futótüzek miatt, a városban szinte látni sem lehet sűrű füsttől.","id":"20210701_hoseg_halaleset_Kanada_Brit_Kolumbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101297a-a03f-4786-ac57-ea63862eef6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hoseg_halaleset_Kanada_Brit_Kolumbia","timestamp":"2021. július. 01. 07:38","title":"Közel 500 hőség miatti halálesetet jelentettek a kanadai Brit Kolumbiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","shortLead":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","id":"20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541a093f-d701-4d08-85e5-75a42eeb9476","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","timestamp":"2021. július. 01. 16:04","title":"Horvátországban új határátlépési feltételek léptek érvénybe július 1-jétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2558a0-4653-424d-9f52-ac20187e15df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi két hónap statisztikái alapján az öt legdrágább hirdetés mindegyike a Gyurcsány Show volt.","shortLead":"Az utóbbi két hónap statisztikái alapján az öt legdrágább hirdetés mindegyike a Gyurcsány Show volt.","id":"20210701_Fidesz_gyurcsanyozos_hirdetes_politikai_kampany_YouTube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2558a0-4653-424d-9f52-ac20187e15df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b52fec4-e232-4c0d-88bc-75949e70a677","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_Fidesz_gyurcsanyozos_hirdetes_politikai_kampany_YouTube","timestamp":"2021. július. 01. 13:04","title":"A Fidesz gyurcsányozós hirdetésénél többet senki sem költött politikai kampányra Európában a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85c9b15-c47f-4a2c-b762-a691f893056d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogadják a kínai és az orosz oltást Európában? Hány éves korig nem kell foglalkozni az igazolásokkal? Mennyi időnek kell eltelnie az oltás után, hogy valaki védettnek minősüljön? Bár csütörtöktől működik az egységes uniós védettségi igazolvány, annak feltételei országról országra változnak. Interaktív, frissülő térképünk segít az eligazodásban.","shortLead":"Elfogadják a kínai és az orosz oltást Európában? Hány éves korig nem kell foglalkozni az igazolásokkal? Mennyi időnek...","id":"20210701_eudcc_vedettseg_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85c9b15-c47f-4a2c-b762-a691f893056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8562db9f-7a66-41d6-8b66-f2ee25aa4aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_eudcc_vedettseg_terkep","timestamp":"2021. július. 01. 12:00","title":"Európába utazna? Térképen mutatjuk, milyen feltételekkel teheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]