Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a29df8cf-1b04-4195-a621-b53400f37f55","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kritikai szellem elpusztítása ma a rezsim kiemelt célja. Vélemény.","shortLead":"A kritikai szellem elpusztítása ma a rezsim kiemelt célja. Vélemény.","id":"20210630_Revesz_Sandor_Ezt_a_magyar_futballeredmenyt_unnepelni_az_igenytelenseg_apoteozisa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29df8cf-1b04-4195-a621-b53400f37f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55d2a12-a6e0-47ec-9f4b-c268e7a0a154","keywords":null,"link":"/360/20210630_Revesz_Sandor_Ezt_a_magyar_futballeredmenyt_unnepelni_az_igenytelenseg_apoteozisa","timestamp":"2021. június. 30. 12:00","title":"Révész Sándor: Ezt a magyar futballeredményt ünnepelni az igénytelenség apoteózisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év börtönre ítélte a bíróság Allison Mack színésznőt, aki a NXIVM nevű szektának hálózott be szexrabszolgákat.","shortLead":"Három év börtönre ítélte a bíróság Allison Mack színésznőt, aki a NXIVM nevű szektának hálózott be szexrabszolgákat.","id":"20210701_Emberkereskedelem_miatt_megy_bortonbe_a_Smallville_egykori_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa178961-2eeb-4b47-80cd-601b4c198789","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Emberkereskedelem_miatt_megy_bortonbe_a_Smallville_egykori_sztarja","timestamp":"2021. július. 01. 12:39","title":"Emberkereskedelem miatt megy börtönbe a Smallville egykori sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f22d44-2d0a-4d0a-968c-fb79b4467402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített típus alapmodelljét egy 90 lóerős 1 literes benzinmotor hajtja.","shortLead":"A felfrissített típus alapmodelljét egy 90 lóerős 1 literes benzinmotor hajtja.","id":"20210701_39_millio_forinton_nyit_itthon_a_megujult_dacia_duster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f22d44-2d0a-4d0a-968c-fb79b4467402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c9f82-3c80-4e80-b17d-389e402def25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_39_millio_forinton_nyit_itthon_a_megujult_dacia_duster","timestamp":"2021. július. 01. 07:21","title":"3,9 millió forinton nyit itthon a megújult Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584a7fc7-15f9-4f07-9621-4bb29105ddb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","timestamp":"2021. július. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tarvágás Fidelitas-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány viszont nem szándékozik otthagyni a nemzeti csapatot.","shortLead":"A szövetségi kapitány viszont nem szándékozik otthagyni a nemzeti csapatot.","id":"20210701_marco_rossi_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb241e7-2d09-42af-b533-2de1e86414a4","keywords":null,"link":"/sport/20210701_marco_rossi_foci_eb","timestamp":"2021. július. 01. 15:29","title":"Marco Rossi: Egy válogatott és két topligás csapat is megkeresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","shortLead":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","id":"20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd60e8-1f3c-4df7-9011-23f47f77cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","timestamp":"2021. július. 01. 08:17","title":"Lemondott a Momentum elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","shortLead":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","id":"20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d57847e-6ae7-473d-8baa-61c6a8f2af86","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","timestamp":"2021. július. 01. 06:49","title":"Blikk: Jennifer Lopez énekelhet Mészáros és Várkonyi esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul, hogy míg a kisebbek élvezik a nyarat, addig a felnőtteknek folyamatos készenlétet jelent egy-egy hétvége. Ez az ausztriai Sonnenthermében elképzelhetetlen, hiszen a wellness- és élményközpontot arra találták ki, hogy mindenki megtalálja a szórakozást, majd valóban kisimultan térjünk vissza a hétköznapokba. ","shortLead":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul...","id":"feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d8fc8-bc3d-4602-92a8-ee6e14ed292d","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","timestamp":"2021. július. 01. 07:30","title":"Egy hely, ahova kisgyerekkel is csak ruhát kell csomagolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"}]