Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","shortLead":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","id":"20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca29845-eae8-4f92-b35d-940c4b4567ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","timestamp":"2021. július. 01. 16:59","title":"Várkonyi Andrea: Jennifer Lopez nem jön az esküvőnkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A levélírók szerint nem biztosított, hogy az uniós pénz a megfelelő helyre kerül. A nyári szünet előtti utolsó plenáris ülésen ismét támadások kereszttüzébe kerül a magyar kormány.","shortLead":"A levélírók szerint nem biztosított, hogy az uniós pénz a megfelelő helyre kerül. A nyári szünet előtti utolsó plenáris...","id":"20210701_Negy_EPfrakcio_keri_hogy_utasitsak_el_a_magyar_helyreallitasi_tervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565b902-2b2e-4e40-b0fe-9f1f51334338","keywords":null,"link":"/eurologus/20210701_Negy_EPfrakcio_keri_hogy_utasitsak_el_a_magyar_helyreallitasi_tervet","timestamp":"2021. július. 01. 10:57","title":"Négy EP-frakció kéri, hogy utasítsák el az uniós pénzek felhasználásáról szóló magyar tervet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. Az ötödik, befejező rész, amely Az önkormányzatok autonómiája és a szubszidiaritás témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. Az ötödik...","id":"20210702_Hajnalhasadas_5__Az_onkormanyzatok_autonomiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe912f1c-748c-4982-b272-6b8653aeef2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Hajnalhasadas_5__Az_onkormanyzatok_autonomiaja","timestamp":"2021. július. 02. 19:00","title":"Hajnalhasadás 5. – Az önkormányzatok autonómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863831c1-dc98-4cf3-a839-850e25f7d4e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy ember meghalt a balesetben, a hatóságok felszólították a helyieket, hogy csukják be házaik ablakait, mert sűrű fekete füst szállt fel a levegőbe.","shortLead":"Egy ember meghalt a balesetben, a hatóságok felszólították a helyieket, hogy csukják be házaik ablakait, mert sűrű...","id":"20210702_robbanas_romania_olajfinomito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863831c1-dc98-4cf3-a839-850e25f7d4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3db00d-ace6-4c0d-b843-dc888fe0f850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_robbanas_romania_olajfinomito","timestamp":"2021. július. 02. 17:50","title":"Hatalmas robbanás történt Románia legnagyobb olajfinomítójában – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A most kinevezett András Pál a 2016-os kvótanépszavazás után egyszer már betöltötte ezt a posztot.","shortLead":"A most kinevezett András Pál a 2016-os kvótanépszavazás után egyszer már betöltötte ezt a posztot.","id":"20210701_kulfoldi_szavazasok_miniszteri_biztos_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac816b1e-3927-4b16-a62c-a70c63eabbfb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_kulfoldi_szavazasok_miniszteri_biztos_szijjarto_peter","timestamp":"2021. július. 01. 11:38","title":"Újra miniszteri biztos foglalkozik a külföldi szavazásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb52e44-4a4f-4b7e-bfe3-520625e7e369","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az egyedi orgánumú V8 helyett hangtalan villanymotorral szerelt Mustang Mach-E, melynek aktuális csúcsmodellje több mint 350 lóerővel passzíroz bele az ülésekbe.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az egyedi orgánumú V8 helyett hangtalan villanymotorral szerelt Mustang Mach-E...","id":"20210702_szentsegtores_vagy_logikus_lepes_teszten_az_elektromos_ford_mustang_mache","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb52e44-4a4f-4b7e-bfe3-520625e7e369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9496ecc0-b849-4212-be89-7a0a56a0cc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_szentsegtores_vagy_logikus_lepes_teszten_az_elektromos_ford_mustang_mache","timestamp":"2021. július. 02. 06:41","title":"Szentségtörés vagy logikus lépés? Teszten az elektromos Ford Mustang Mach-E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e1fd12-43f1-457b-81cb-952ddaad7c51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legfontosabb mai metalzenekart a mongol The Hu, és a finn Lordi kíséri el a turnéra, aminek budapesti állomása március 13-án lesz az Arénában.\r

\r

","shortLead":"Az egyik legfontosabb mai metalzenekart a mongol The Hu, és a finn Lordi kíséri el a turnéra, aminek budapesti állomása...","id":"20210702_Budapestre_jon_a_Sabaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e1fd12-43f1-457b-81cb-952ddaad7c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2662a04-edd0-4dad-ab90-486e77a9ff93","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Budapestre_jon_a_Sabaton","timestamp":"2021. július. 02. 10:41","title":"Budapestre jön a Sabaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év börtönre ítélte a bíróság Allison Mack színésznőt, aki a NXIVM nevű szektának hálózott be szexrabszolgákat.","shortLead":"Három év börtönre ítélte a bíróság Allison Mack színésznőt, aki a NXIVM nevű szektának hálózott be szexrabszolgákat.","id":"20210701_Emberkereskedelem_miatt_megy_bortonbe_a_Smallville_egykori_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa178961-2eeb-4b47-80cd-601b4c198789","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Emberkereskedelem_miatt_megy_bortonbe_a_Smallville_egykori_sztarja","timestamp":"2021. július. 01. 12:39","title":"Emberkereskedelem miatt megy börtönbe a Smallville egykori sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]