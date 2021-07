Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a3e8cb3-1ec4-400e-9938-1a370e209304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozat kedvéért átfényezett Testarossa eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A sorozat kedvéért átfényezett Testarossa eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert hagyott maga mögött.","id":"20210703_miami_vice_hofeher_ferrari_testarossa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a3e8cb3-1ec4-400e-9938-1a370e209304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c20757-b96d-4a14-a42e-537d4b0a316b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_miami_vice_hofeher_ferrari_testarossa","timestamp":"2021. július. 03. 06:41","title":"Ismét feltűnt a színen a Miami Vice hófehér Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék bálványa. Hazai előadókat kérdeztünk arról, mit jelent számukra Morrison és mi a kedvenc daluk a Doorstól. Hobo egy verset is küldött, amit Morrison sírjánál írt.","shortLead":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék...","id":"20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053fb02e-4ccf-4cd2-b473-a760d4a1245b","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","timestamp":"2021. július. 03. 15:00","title":"„Mióta elment, még többet jelent, mégsem gyászolom” – 50 éve halt meg Jim Morrison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c575fd-ad62-41b0-bbe7-7c6bbf8e5d76","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Hat területen hirdette meg képzéseit a Freeszfe Egyesület. A felkért oktatók annak ellenére vállalták a feladatot, hogy ebből hátrányaik származhatnak a karrierépítés során.","shortLead":"Hat területen hirdette meg képzéseit a Freeszfe Egyesület. A felkért oktatók annak ellenére vállalták a feladatot...","id":"202126__freeszfe_egyesulet__felnottkepzes__szakmai_orokseg__sajat_rendezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c575fd-ad62-41b0-bbe7-7c6bbf8e5d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4520f0b-6f04-401b-96b5-93454ec070d9","keywords":null,"link":"/360/202126__freeszfe_egyesulet__felnottkepzes__szakmai_orokseg__sajat_rendezes","timestamp":"2021. július. 04. 13:30","title":"A Freeszfe Egyesületnél tanulni ősztől lehet, de jelentkezni most kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle eltérést a hagyományos családmodelltől, mert csak az képes megfelelő fiakat adni a hazának - írta Jean-Yves Camus francia politológus.","shortLead":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle...","id":"20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbefda30-bb69-4405-a77a-41522cadd181","keywords":null,"link":"/360/20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Charlie Hebdo: Nacionalista homofóbia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","shortLead":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","id":"20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c5f37a-341d-46f3-838e-152564aacf76","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","timestamp":"2021. július. 04. 17:16","title":"Nem volt telitalálat a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3db1d1-6513-4842-8f70-aa7ffcf1c5f2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Harmadjára fut neki a kormány a védőnői hálózat reformjának, egy zártkörű konferencián lebegtetik az átszervezést, ám kérdés, lesz-e belőle bármi. Bábiné Szottfried Gabriella volt fideszes országgyűlési képviselő mindenesetre jól jár: az előkészítés nyolc éve ad számára munkát és jövedelmet.

","shortLead":"Harmadjára fut neki a kormány a védőnői hálózat reformjának, egy zártkörű konferencián lebegtetik az átszervezést, ám...","id":"202126__vedonok__babine_szottfried_gabriella__luca_szeke__fustbe_ment_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3db1d1-6513-4842-8f70-aa7ffcf1c5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682b810e-f17f-4ac5-889f-c2cc19ebdeaf","keywords":null,"link":"/360/202126__vedonok__babine_szottfried_gabriella__luca_szeke__fustbe_ment_terv","timestamp":"2021. július. 03. 08:15","title":"Nyoma sincs a védőnői hálózat reformjának, miközben egy fideszes évek óta keres rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni róluk. Legutóbb a kijelzőik méretei szivárogtak ki, megerősítve a korábbi értesüléseket.","shortLead":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni...","id":"20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a82b53a-4cf7-4d47-8687-6703bdd0604e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","timestamp":"2021. július. 04. 16:03","title":"Mekkorák lesznek a Samsung új összehajtható telefonjainak képernyői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]