Az Európai Gazdasági Térség legtöbb országában július 1-jétől érvényes az EU által kiadott oltási igazolás, az EUDCC. Az egységes papíralapú vagy digitális igazolvány kaotikus helyzetet vált ki, ez alapján ugyanis szabadon lehet majd mozogni a schengeni térségen belül – bizonyos feltételek teljesülése mellett. Az alapvető feltétel az, hogy az ország ne számítson fertőzöttnek, ami az EU legtöbb országáról jelenleg elmondható.

Nem árt azonban figyelni az EU folyamatosan frissülő térképét, mivel a fertőzött területeken korlátozásokat rendelhetnek el mind a ki-, mind a beutazók számára. Ilyen terület jelenleg Portugália, Lettország és Ciprus, illetve Franciaország, Belgium, Hollandia, Szlovénia, Svédország, Dánia, Norvégia és Görögország egyes területei. Spanyolország legnagyobb része is „sárga”, egyes területei (például Andalúzia) azonban a még súlyosabb fertőzöttséget jelölő „piros” kategóriában vannak.

Az igazolás szabad mozgást jelent a „zöld” és jobbára a „sárga” területekről érkező védettek számára, így a magyaroknak is. Érdemes azonban figyelni a híreket, a besorolás bármikor változhat. Ennek megfelelően az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy a járványügyi helyzet miatt újabb lezárásokat vezetnek be. Ezt azonban nem hozhatják meg egyik pillanatról a másikra, legalább 48 órával a szigorítások bevezetése előtt be kell jelenteniük.

© AFP / JENS KALAENE

Ki minősül védettnek?

A védettségnél csak minimum-követelményeket állítottak fel: azt kötelező minden államnak elfogadnia, ha valaki igazolni tudja, hogy átesett a fertőzésen vagy megkapta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett valamely vakcinát. Sőt, a be nem oltottak esetében a védettséget igazoló negatív teszt is elegendő.

Nem egyértelmű azonban, hogy ezekben az esetekben pontosan hány nap múlva számít valaki védettnek, ezt az országok maguk dönthetik el. Arról is az országok döntenek, hogy a tesztekhez milyen feltételeket kötnek, és dönthetnek úgy is, hogy az EMA által nem jóváhagyott vakcinával történő mely oltásokat fogadják még el – ez az uniós polgárok közül elsősorban a magyarok számára fontos, hiszen nálunk kínai és orosz vakcinával is oltották a lakosságot. Az országok ugyanakkor felmentést adhatnak az előírások teljesítése alól bizonyos korhatár alatt.

Interaktív térképünkön azt láthatja, mely országokba milyen előírásokkal lehet belépni kezünkben a július elsejétől Magyarországon is elérhető igazolással. Az információk köre nem teljes, több ország még nem jelezte az EU felé, pontosan milyen feltételekkel fogadja az uniós igazolással rendelkező utasokat.

Teljes képernyős változatban itt érhető el a térkép. Bővebb információk az EU Re-Open című, mobilalkalmazásként is működő oldalán magyarul is elérhetők, az oldalon található térkép azt mutatja, mely ország milyen fertőzöttségi kategóriába tartozik.

A magyar hatóság által kiállított uniós védettségi igazolványról további információkat ebben a cikkben olvashat. A szerdán késő este kiadott rendeletből kiderül, hogy a Magyarországra ezzel a dokumentummal érkezők számára az igazolvány ugyanolyan jogosultságokat biztosít, mint a védettségi igazolvány az itt élőknek.

A szerdai frissítés óta az EESZT mobilapplikációjából elérhető igazolás megfelel az uniós követelményeknek. Aki papíralapon szeretné az igazolást, az EESZT internetes oldaláról ügyfélkapus azonosítás után letöltheti. Ennek módjáról itt olvashat.