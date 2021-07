Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi a legtöbb, amit egy humorista elérhet.","shortLead":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi...","id":"20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3110756-14a9-40c6-933d-8c2a76564101","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","timestamp":"2021. július. 03. 14:28","title":"„Van, amivel lehet viccelni, és van, amivel szabad” – Hofi Géza emléktáblát avatott Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","shortLead":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","id":"20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfb603c-2d7a-4884-a881-477e6bced559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","timestamp":"2021. július. 03. 11:35","title":"A pokol kapuja nyílt meg, vagy Godzilla ébredezik a Mexikói-öbölben? Ilyen egy víz alatti gázrobbanás videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8fd641-507d-450e-acc9-1e8245b397c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségek Marsnál dolgozó műholdja a bolygó éjszakai oldalán kapta lencsevégre azt a fajta sarki fényt, amelynek megfigyelésével évek óta próbálkoznak a tudósok.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek Marsnál dolgozó műholdja a bolygó éjszakai oldalán kapta lencsevégre azt a fajta sarki...","id":"20210702_sarki_feny_mars_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd8fd641-507d-450e-acc9-1e8245b397c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7966e53-d340-474c-a366-e1882e5d1232","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_sarki_feny_mars_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 20:03","title":"Soha nem látott sarki fényt fotózott az Egyesült Arab Emírségek műholdja a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","shortLead":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","id":"20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68121903-6581-456b-8393-65b6d24d8935","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","timestamp":"2021. július. 04. 08:33","title":"760 forintos órabérrel várják a tanárokat egy fővárosi kerület nyári táborába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János élt évtizedekig, majd a \"citadellás Veres\" szerezte meg. ","shortLead":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János...","id":"202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f0cdfc-958f-4ca2-84e6-8c113338ea4f","keywords":null,"link":"/360/202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","timestamp":"2021. július. 02. 13:00","title":"250 milliós per tárgya lett a Kádár-villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bealkonyult az olasz Lega terveinek, az új európai jobboldali pártcsoport valószínűleg nem jön létre, annyira nem akarja senki más - írja oldalán a római lap. A dolog főleg Salvininek fontos, aki Európában egyre veszít a mozgásteréből. Meloni is csak azért írta alá pénteken a közös chartát, mert Orbán meggyőzhette.","shortLead":"Bealkonyult az olasz Lega terveinek, az új európai jobboldali pártcsoport valószínűleg nem jön létre, annyira nem...","id":"20210703_Repubblica_Orbanek_uj_partcsoportja_valoszinuleg_mar_meg_is_halt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d2404-9e57-4390-b8b2-b8e67b9a8933","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Repubblica_Orbanek_uj_partcsoportja_valoszinuleg_mar_meg_is_halt","timestamp":"2021. július. 03. 09:49","title":"Repubblica: Orbánék új pártcsoportja már halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és lőszereket fegyverszakértő vizsgálja.","shortLead":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és...","id":"20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87021b1-75d8-49b4-8ad4-127eba0d04c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","timestamp":"2021. július. 03. 14:42","title":"Teslát lopott a szerető, de egy fegyvert is vitt vele a csomagtartóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy kisfiú kért tőle egy fényképet, a dánok csapatkapitánya pedig pózolt.","shortLead":"Egy kisfiú kért tőle egy fényképet, a dánok csapatkapitánya pedig pózolt.","id":"20210704_christian_eriksen_szelfi_tengerpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b760a1-eed4-441b-92d3-f3f5a135f316","keywords":null,"link":"/sport/20210704_christian_eriksen_szelfi_tengerpart","timestamp":"2021. július. 04. 09:36","title":"Eriksen már annyira jól van, hogy a tengerparton fotózkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]