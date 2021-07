Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári olimpián, sőt előfordulhat, hogy teljesen üres lelátók előtt zajlanak majd versenyek - írta a Nikkan Sports. ","shortLead":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári...","id":"20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e812328-8129-4b80-bf06-abe64d65a399","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","timestamp":"2021. július. 03. 13:24","title":"Tokiói olimpia: Levihetik ötezerre a maximális nézőszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú európai partnerként emlegeti Magyarországot. De mit akarunk mi Üzbegisztántól?","shortLead":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú...","id":"20210704_magyarorszag_uzbegisztan_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e580e-7acc-4ff7-91c1-273b1dcbbe2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_magyarorszag_uzbegisztan_kapcsolat","timestamp":"2021. július. 04. 14:00","title":"Üzbegisztán minden befektetőt szívesen lát, aki nem törődik az emberi jogokkal, így Magyarországot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni a röszkei átkelőnél.","shortLead":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni...","id":"20210703_roszke_hataratkelo_cssak_kilepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154488b0-5cf8-4fc6-88cd-a9f0a252f85e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_roszke_hataratkelo_cssak_kilepes","timestamp":"2021. július. 03. 14:50","title":"Autósok, figyelem: Röszkénél csak kifelé használható a közúti határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Félidőhöz értek.","shortLead":"Félidőhöz értek.","id":"20210704_mav_nyugati_palyaudvar_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849f4b4c-3e1b-4003-bcc4-a79573d46c24","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_mav_nyugati_palyaudvar_felujitas","timestamp":"2021. július. 04. 11:23","title":"Helyzetjelentést adott a MÁV a Nyugati felújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték nélküli töltési lehetőséggel is ellátta.","shortLead":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték...","id":"20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16215044-e776-49a5-8a89-575375aadb53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","timestamp":"2021. július. 04. 14:03","title":"A telefonját is feltöltheti a Lenovo új ébresztőórájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2b66-b961-4523-b05b-26a75bb4f66e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erős szél van és nagy meleg is, ami hátráltatja az oltást.","shortLead":"Erős szél van és nagy meleg is, ami hátráltatja az oltást.","id":"20210704_erdotuz_ciprus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510b2b66-b961-4523-b05b-26a75bb4f66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396c67df-5367-4d1b-b012-737249ea00f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_erdotuz_ciprus","timestamp":"2021. július. 04. 13:03","title":"Az ország történetének legnagyobb erdőtüze pusztít Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","shortLead":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","id":"20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079938-d6a9-48bf-ba50-797e1369a1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","timestamp":"2021. július. 04. 21:58","title":"Kórházba került a koronavírusos luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi tüntető között, akinek kárigényével már 9 éve sem számolt, ráadásul ők sem erőltették a jóvátételt. A szaktárca és az ügyvédjük jogos kompenzációt, a jogász PR-trükköt emleget. A 399 megsérült rendőr kártérítéséről nincs szó, pedig a rendőrszakszervezet szerint jogos lenne.","shortLead":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi...","id":"20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8bd10-f177-44de-97e4-dc92531ecc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","timestamp":"2021. július. 04. 11:00","title":"Tüntetők kaptak kártérítést 2006 miatt, több száz sérült rendőr még mindig nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]