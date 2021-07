Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","shortLead":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","id":"20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144400ef-6033-499c-b5f9-4b0f261320e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","timestamp":"2021. július. 05. 05:14","title":"Pár év és a furgonok, pickupok is zöldek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős döntés, ha beoltatják magukat az amerikaiak.","shortLead":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős...","id":"20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6e04f-05ef-4f95-91b8-509cadd769e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","timestamp":"2021. július. 05. 15:28","title":"Joe Biden: A leghazafiasabb cselekedet, ha beoltatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6","c_author":"","category":"elet","description":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","shortLead":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","id":"20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8283a479-81dc-4290-9b79-81c0a2b71de8","keywords":null,"link":"/elet/20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","timestamp":"2021. július. 05. 12:39","title":"A szegedi belvárosban rohangáló emut tartóztatott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia japán kutatók szerint segíthet megmenteni a növényeket és állatokat a kihalástól.","shortLead":"A technológia japán kutatók szerint segíthet megmenteni a növényeket és állatokat a kihalástól.","id":"20210705_sperma_spermium_urkutatas_egerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201cab8-46f9-48f1-a18e-a64f6b06b21b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_sperma_spermium_urkutatas_egerek","timestamp":"2021. július. 05. 11:47","title":"Űrbéli spermából születtek egerek, ugyanolyanok, mint a földiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók azon buktak le, hogy senki nem érzett mellékhatást.","shortLead":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók...","id":"20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8cbfd9-ee34-4609-af07-5907dbeff7e5","keywords":null,"link":"/elet/20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","timestamp":"2021. július. 06. 06:02","title":"Több ezer embert oltottak be indiai csalók koronavírus ellen sóoldattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben a vállalat tőle kissé szokatlan módon arra buzdítja ügyfeleit, hogy a hosszú online bezártság után ne csak digitálisan keressék az élményeket, hanem éljék át ismét a személyes találkozásokat.","shortLead":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben...","id":"20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5963120f-ab69-4241-9d46-756c4bac15bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","timestamp":"2021. július. 05. 20:03","title":"A Telekom szól: jobb, ha most kikapcsolja a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99 Mozgalma mellé a két éve hazaköltözött, producerként is dolgozó színésznő, aki úgy érzi, most összhangban van magával, az értékrendjével. Portréinterjú.","shortLead":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99...","id":"202126_osvart_andrea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2c159-de4f-4d32-95cf-6b37256955fd","keywords":null,"link":"/360/202126_osvart_andrea","timestamp":"2021. július. 04. 16:00","title":"Osvárt Andrea: Karácsony Gergely kultúrember, és a kultúra hiányzik a magyar politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzet miatt most is felmentést kapnak azok, akik nem tudtak nyelvvizsgát szerezni a diplomájukhoz.","shortLead":"A járványhelyzet miatt most is felmentést kapnak azok, akik nem tudtak nyelvvizsgát szerezni a diplomájukhoz.","id":"20210706_nyelvvizsga_felsooktatas_diploma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0ad55d-88a8-47e8-ab21-ba1ff829a203","keywords":null,"link":"/elet/20210706_nyelvvizsga_felsooktatas_diploma","timestamp":"2021. július. 06. 07:19","title":"Van olyan felsőoktatási intézmény, ahol idén 1400 végzős kap diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]