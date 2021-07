Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Változik a pedagógusképzés, a követelmények könnyítésével akarják visszaszorítani a lemorzsolódást. Mindez több diplomás tanárt eredményezhet, de a színvonal rovására mehet.



","shortLead":"Változik a pedagógusképzés, a követelmények könnyítésével akarják visszaszorítani a lemorzsolódást. Mindez több...","id":"20210707_Lebutitott_tanarkepzessel_orvosolna_a_miniszterium_a_tanarhianyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c755d5-5e47-4b2d-8143-0b08306adccd","keywords":null,"link":"/elet/20210707_Lebutitott_tanarkepzessel_orvosolna_a_miniszterium_a_tanarhianyt","timestamp":"2021. július. 07. 11:14","title":"Lebutított tanárképzéssel orvosolná a minisztérium a tanárhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A vártnál gyorsabban és nagyobb ütemben tér vissza az EU gazdasága a válság előtti időszakhoz – többek között ezt tartalmazza az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése. ","shortLead":"A vártnál gyorsabban és nagyobb ütemben tér vissza az EU gazdasága a válság előtti időszakhoz – többek között ezt...","id":"20210707_EBelorejelzes_Magyarorszagon_lesz_a_legnagyobb_az_inflacio_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3556c2-2b41-4818-b3b1-bc2d437196ca","keywords":null,"link":"/eurologus/20210707_EBelorejelzes_Magyarorszagon_lesz_a_legnagyobb_az_inflacio_az_EUban","timestamp":"2021. július. 07. 12:36","title":"Brüsszelnek is feltűnt az EU-rekorder magyar infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331b79e1-21b1-4230-91df-4d855ada520e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A karrierje leginkább egy menetre hasonlít a hullámvasúton, a nagy pofonok után mindig fel tudott állni Fucsovics Márton. Korábbi sikere helyszínén, Wimbledonban olyat vitt véghez, ami hosszú évtizedek óta nem sikerült magyar teniszezőnek.","shortLead":"A karrierje leginkább egy menetre hasonlít a hullámvasúton, a nagy pofonok után mindig fel tudott állni Fucsovics...","id":"20210705_fucsovics_marton_tenisz_wimbledon_andrej_rubljov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331b79e1-21b1-4230-91df-4d855ada520e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113e66c3-0d95-44c5-9b91-2c898ab0af56","keywords":null,"link":"/sport/20210705_fucsovics_marton_tenisz_wimbledon_andrej_rubljov","timestamp":"2021. július. 05. 21:00","title":"Legyőzte mumusát Fucsovics Márton, ami innen jön, már jutalomjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbc49-dc1a-441c-9924-7f9d797b299a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cyrus Engerert a máltai sajtó tudósítása szerint 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert kompromittáló felvételeket küldött szét a partneréről, aki korábban szakított vele.","shortLead":"Cyrus Engerert a máltai sajtó tudósítása szerint 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert kompromittáló...","id":"20210706_cyrus_engerer_ep_kepviselo_allasfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbc49-dc1a-441c-9924-7f9d797b299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bc0610-3c5f-48df-8c41-10e9cb866855","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_cyrus_engerer_ep_kepviselo_allasfoglalas","timestamp":"2021. július. 06. 19:50","title":"Bosszúpornó miatt elítélt máltai politikus dolgozta ki a Magyarországot elítélő EP-állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszületett az egyezség az egyiptomi hatóságok és a hajó tulajdonosai között.","shortLead":"Megszületett az egyezség az egyiptomi hatóságok és a hajó tulajdonosai között.","id":"20210707_ever_given_szuezi_csatorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d9b4b5-c122-47bf-9f24-0f10e19c69d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210707_ever_given_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. július. 07. 10:41","title":"Egy hosszú történet vége: az Ever Given végre elhagyhatja a Szuezi-csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","shortLead":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","id":"20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e7a7f9-3a0b-4f8f-9463-469f96d2c813","keywords":null,"link":"/zhvg/20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","timestamp":"2021. július. 05. 14:46","title":"Karsztvízzel töltik fel a Velencei-tavat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697f64f5-e643-45fc-be89-63a6ee58e8b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyezségre jutottak Zamárdi képviselőivel a Balaton Sound szervezői.","shortLead":"Egyezségre jutottak Zamárdi képviselőivel a Balaton Sound szervezői.","id":"20210707_Ujra_Zamardiban_lehet_a_Balaton_Sound","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=697f64f5-e643-45fc-be89-63a6ee58e8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3557ff-801a-4624-ae71-04d47effdc9d","keywords":null,"link":"/elet/20210707_Ujra_Zamardiban_lehet_a_Balaton_Sound","timestamp":"2021. július. 07. 10:51","title":"Újra Zamárdiban lehet a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A falu főutcáján bukkant fel a vadállat, egy zsákutcában támadt a gyerekre.","shortLead":"A falu főutcáján bukkant fel a vadállat, egy zsákutcában támadt a gyerekre.","id":"20210706_medve_tamadas_gelence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abcea4-e8a0-4194-9047-1587ad4fa6c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_medve_tamadas_gelence","timestamp":"2021. július. 06. 18:36","title":"Medve támadt fényes nappal egy 8 éves gyerekre a székelyföldi Gelencén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]