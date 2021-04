Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat, az igazgató szerint a „militáns” szakszervezet keltette, politikai alapú botrányhírről van szó.","shortLead":"Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat, az igazgató szerint...","id":"20210401_Megfertozodott_az_Operaban_288_ember_Okovacs_Szilveszter_szerint_ez_nem_tobb_az_atlagos_szamnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ee4ed9-64de-46a6-aeb0-c27b1f5c33a8","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Megfertozodott_az_Operaban_288_ember_Okovacs_Szilveszter_szerint_ez_nem_tobb_az_atlagos_szamnal","timestamp":"2021. április. 01. 11:32","title":"Megfertőződött az Operában 288 ember, Ókovács Szilveszter szerint ez nem több az átlagos számnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","shortLead":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","id":"20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669309ce-42c1-40d0-acbe-b235034d2560","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","timestamp":"2021. április. 01. 06:49","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai irodaházban, egy gyerek is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b24f002-3c4f-474b-8d8d-09a0cf7211a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S-osztály méretkategóriájában versenyző újdonság hivatalos leleplezésére már csak két hetet kell várnunk.","shortLead":"Az S-osztály méretkategóriájában versenyző újdonság hivatalos leleplezésére már csak két hetet kell várnunk.","id":"20210401_kemfotokon_a_mercedes_700_kilometeres_hatotavu_luxus_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b24f002-3c4f-474b-8d8d-09a0cf7211a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9556955e-a0a2-4566-a01f-b51e2bb966e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_kemfotokon_a_mercedes_700_kilometeres_hatotavu_luxus_villanyautoja","timestamp":"2021. április. 01. 06:41","title":"Kémfotókon a Mercedes 700 kilométeres hatótávú luxus villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt amerikai nagykövetnek egészségipari múltja is van.","shortLead":"A volt amerikai nagykövetnek egészségipari múltja is van.","id":"20210331_szabo_laszlo_mediaworks_richter_gedeon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117ed5d6-78e4-40ad-9db8-845dc676c293","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_szabo_laszlo_mediaworks_richter_gedeon","timestamp":"2021. március. 31. 05:54","title":"Az állam a Mediaworks elnökét ültetné be a Richter igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca","c_author":"TriGranit","category":"brandcontent","description":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és a távmunka, a normalitás visszatértével vélhetően a munkavállalók zöme újra belevetné magát az irodai életbe. A munkahelyek azonban infrastruktúrában és szemléletben is átalakulva várják a dolgozóikat. ","shortLead":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és...","id":"20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3498a-0164-4fce-ab7c-e19726b2f0e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","timestamp":"2021. március. 31. 11:30","title":"Nem vész el, csak átalakul – mi lesz az irodákkal a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","shortLead":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","id":"20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244d09dd-d1dd-4f8c-af09-75dfcdc31431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. április. 01. 11:35","title":"Több mint két év késéssel kárpótolják a rokkantnyugdíjasokat a jogellenesen csökkentett juttatásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz külügyminisztérium. Az utóbbi időben egymást érik a hasolnló lelepleződések.","shortLead":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz...","id":"20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef579-df7c-4af1-82a0-2aa4a217ae2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","timestamp":"2021. március. 31. 16:29","title":"Oroszországnak kémkedő tengerésztisztet fogtak el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cc2851-c069-4f9d-9318-93be5f98712e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változik a jövedéki adó mértéke, és ez meglátszik az átlagárakon is.","shortLead":"Változik a jövedéki adó mértéke, és ez meglátszik az átlagárakon is.","id":"20210331_benzin_gazolaj_uzemanyag_jovedeki_ado_arcsokkenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46cc2851-c069-4f9d-9318-93be5f98712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc965a8-a10e-4668-b585-9cbfc0020ac4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_benzin_gazolaj_uzemanyag_jovedeki_ado_arcsokkenes","timestamp":"2021. március. 31. 14:16","title":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]