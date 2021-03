Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint akár engedetlenségi akcióba is kezdhetnek a sofőrök.","shortLead":"Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint akár engedetlenségi akcióba is kezdhetnek a sofőrök.","id":"20210309_Elsoajtos_felszallas_BKV_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d50de5-7bbf-4eff-9e17-c19172fa7e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Elsoajtos_felszallas_BKV_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 09. 16:25","title":"Megszüntetné az elsőajtós felszállást egy BKV-s szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2eff000-fda5-4b44-93db-e98d65506ebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Úgy bíznak ebben a tervben, hogy a kormány korábban visszautasította az elképzelést.","shortLead":"Úgy bíznak ebben a tervben, hogy a kormány korábban visszautasította az elképzelést.","id":"20210311_A_XIII_kerulet_hid_helyett_aluljarot_szeretne_Rakosrendezoig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2eff000-fda5-4b44-93db-e98d65506ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f616ad2-ff12-4ad5-864d-55fa7cc5a811","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_A_XIII_kerulet_hid_helyett_aluljarot_szeretne_Rakosrendezoig","timestamp":"2021. március. 11. 10:43","title":"A XIII. kerület híd helyett aluljárót szeretne Rákosrendezőig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program telepítésére próbálják rávenni őket.","shortLead":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program...","id":"20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed886d-66f1-4812-83fc-6ec5610d698e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","timestamp":"2021. március. 10. 11:13","title":"Telefonon keresztül próbálják lehúzni az OTP-ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha minden jól alakul, júliusban tartják meg a futóversenyt.","shortLead":"Ha minden jól alakul, júliusban tartják meg a futóversenyt.","id":"20210310_vivicitta_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456c50f8-379f-420d-ad13-0f72901b7403","keywords":null,"link":"/elet/20210310_vivicitta_halasztas","timestamp":"2021. március. 10. 14:21","title":"Elhalasztják a Vivicittát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megalázottnak érzik magukat, és keserű szájízzel írták alá új szolgálati jogviszonyukat a hvg.hu-nak nyilatkozó orvosok és egészségügyi dolgozók, akik maradtak a rendszerben. Az okok között nem csak a magasabb bér szerepel, sokan hivatástudatból, mások a biztonság miatt és akadtak, akik szakmai szempontból döntöttek az aláírás mellett. A Magyar Orvosok Szakszervezete szerint egészségügyi dolgozók nem rendelkeznek olyan közhatalommal, ami indokolna ilyen szigorú korlátozásokat. ","shortLead":"Megalázottnak érzik magukat, és keserű szájízzel írták alá új szolgálati jogviszonyukat a hvg.hu-nak nyilatkozó orvosok...","id":"20210310_Maradok_egeszsegugyi_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c345fc5-43b4-4d51-b924-8de1a0c1dbfa","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Maradok_egeszsegugyi_jogviszony","timestamp":"2021. március. 10. 06:30","title":"Maradók az egészségügyben: „Nyílt egy perspektíva az orvosok előtt, ezt sikerült most tönkretenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25–40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","shortLead":"25–40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","id":"20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc40c145-e1b2-4988-9879-0e96875a539a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","timestamp":"2021. március. 10. 11:27","title":"Filmforgatásokon vesztegettek meg közterület-felügyelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8cd3bb-1457-4580-b5b6-248a681593aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2014-től több gazdasági társaságnak adott át valótlan számlákat, akár börtönbe is kerülhet.","shortLead":"2014-től több gazdasági társaságnak adott át valótlan számlákat, akár börtönbe is kerülhet.","id":"20210311_Adocsalo_esztergomi_ingatlanos_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8cd3bb-1457-4580-b5b6-248a681593aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65adc46-7c58-4596-bee7-cb9d49506c16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Adocsalo_esztergomi_ingatlanos_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2021. március. 11. 11:37","title":"Adócsaló esztergomi ingatlanos ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","shortLead":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","id":"20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eac8d0-b3e1-4326-afb8-202f5da6d29f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 10. 20:48","title":"Németországban már az Aldikban is kapható koronavírus-gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]