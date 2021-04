Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eeb8ed9e-7dcd-42ad-ba6a-d303f860f888","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mostantól még nagyobb kontroll alatt tudja tartani a kormány a médiapiacot, amit eddig is kénye-kedve szerint tudott alakítani – médiapiaci szereplők és a piacot ismerők szerint erről szól az az új rendelet, amely nemzetstratégiai ágazattá nyilvánította a hazai egyetemek mellett a kiadói ágazatot, a film és televíziós műsorgyártó és műsorszolgáltató szektort is. Arról egyelőre mindenki csak találgat, miért kellett éppen most kihozni egy ilyen rendeletet. Van olyan vélekedés, hogy Soros György pénzétől tart a kormány.","shortLead":"Mostantól még nagyobb kontroll alatt tudja tartani a kormány a médiapiacot, amit eddig is kénye-kedve szerint tudott...","id":"20210428_Be_akarnak_szoritani_minket_errol_szol_ez_a_sztori","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb8ed9e-7dcd-42ad-ba6a-d303f860f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1435ef-77eb-42f8-8796-124f2bd7adac","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Be_akarnak_szoritani_minket_errol_szol_ez_a_sztori","timestamp":"2021. április. 28. 13:55","title":"\"Beszorítanak minket, erről szól ez a sztori\" – mire készül a médiában a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7915ae7f-a77e-42dd-b0e8-8c9641fc4299","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök veje élt az elővásárlási jogával és megveszi a szomszéd telket 125 millió forintért.","shortLead":"A miniszterelnök veje élt az elővásárlási jogával és megveszi a szomszéd telket 125 millió forintért.","id":"20210428_Tiborcz_Istvan_felsoors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7915ae7f-a77e-42dd-b0e8-8c9641fc4299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314df0e3-8391-4cd7-9766-00a02c9e089c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Tiborcz_Istvan_felsoors","timestamp":"2021. április. 28. 21:34","title":"Tiborcz István bővíti a felsőörsi birtokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint 2021 harmadik negyedévében érkezhetnek a Qualcomm Snapdragon 888 Plus processzorral szerelt androidos csúcsmobilok. A Honort már hírbe is hozták a lapkakészlettel.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint 2021 harmadik negyedévében érkezhetnek a Qualcomm Snapdragon 888 Plus processzorral...","id":"20210428_qualcomm_snapdragon_88_plus_mobilos_processzor_honor_50_pro_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a6aca4-efb9-4115-831b-197cd2d08fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_qualcomm_snapdragon_88_plus_mobilos_processzor_honor_50_pro_plus","timestamp":"2021. április. 28. 15:20","title":"Már tesztelik a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 888 Plust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma a február végi szintre csökkent.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma a február végi szintre csökkent.","id":"20210429_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78546bf2-26d4-425c-a387-ca24a5c553c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 29. 09:10","title":"186 újabb áldozata van a járványnak, 3,87 millió az oltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll összehangolatlanságának és hanyagságának következménye.","shortLead":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll...","id":"20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f68341-db6f-449a-a509-2530062bf528","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","timestamp":"2021. április. 28. 20:41","title":"A törökök szerint nem azért kanapéztatták Von der Leyent, mert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","shortLead":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","id":"20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7445cdba-b1d7-4161-adab-f6ba6400bb00","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","timestamp":"2021. április. 28. 16:20","title":"Orbán a Facebookon köszöntötte a covidból felgyógyult KDNP-s képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","shortLead":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","id":"20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8875fac7-ebb2-4915-b7be-74f3de85e486","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"Rákkeltő anyaggal szennyezett müzlit hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek köszönhetően szinte azonnal kattant a bilincs Joannisz Lagosz csuklóján Brüsszelben. Lagosz a görög neonáci párt, az Arany Hajnal egyik vezető alakja.","shortLead":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek...","id":"20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31e23-5318-4f87-8be7-8e1139d92d60","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","timestamp":"2021. április. 27. 16:49","title":"Letartóztattak egy görög újnáci EP-képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]